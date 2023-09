VIDEO VIRAL. Llevó a su hija al Museo de La Plata y terminó filmando a una pareja teniendo sexo en el Bosque

Un video se está viralizando en las redes sociales y muestra a una pareja teniendo sexo en el Bosque de La Plata y a plena luz del día. Las imágenes habrían sido filmadas por un hombre que habría llevado a su hija al Museo platense y se topó con esta inesperada e íntima situación.

El hecho sucedió el pasado martes a las 10 de la mañana y se dio en momentos en que el vecino de nuestra ciudad, el cual prefirió mantener sus datos en reserva, transitaba con su familia por la zona del ex Zoológico. Al ver la situación, no salía de su asombro, por lo que con su teléfono celular, y desde atrás de un árbol para no ser visto, registró lo que estaba delante de sus ojos: la pareja manteniendo relaciones a la vista de todos y sin tapujos, al menos durante los dos minutos en los que se extiende el video viral.

“Traje a mi hija a conocer el Museo de Ciencias Naturales y me encontré con esto”, contó el hombre que fue testigo del acto sexual en la vía pública, a metros de ese emblemático edificio que guarda tesoros culturales. Como si fuera poco, en las imágenes se puede ver a un joven paseando su perro, incluso más cerca de donde se producía el acto sexual.

En las distintas publicaciones que replicaron el posteo hubo comentarios de todo tipo. Algunos se preguntaron el motivo por el que filmó delante de su hija, mientras que otros, más irónicos, escribieron: “Que me pague el hotel si le molesto” y “No sea cortamambo”. También lo criticaron: “Que se compre un celu con mejor zoom”.