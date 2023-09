VIDEO. Agredieron a Jorge Rial a la salida de la radio

Jorge Rial fue agredido a la salida de Radio 10, donde conduce el ciclo “Argenzuela”. Desde el medio radial compartieron las imágenes que captó una cámara de seguridad este mediodía.

Una mujer “desequilibrada”, como calificó el periodista, lo agredió verbalmente y luego le tiró una botella. El programa de Radio 10 va de lunes a viernes de 10 a 13 hs y fue a la salida que se cruzó con la mujer.

Fue Mauro Federico, integrante de “Argenzuela”, quien dio detalles de lo sucedido: “Esto ocurrió en la puerta de la radio. Terminamos Argenzuela, Jorge Salió y estaba un chico de campera blanca que era cronista de un programa de televisión, que lo estaba esperando. Cuando le estaba por hacer unas preguntas a Rial, la mujer se acercó”.

“Cuando empieza a agredirlo, Rial se pone del lado del cronista y lo abraza. En ese momento la mujer lo empieza a increpar. En un momento, sacó una botella de plástico y se la tiró a Rial, que puso su brazo izquierdo y la botella le pegó ahí. La mujer también le dijo ‘tus amigos del Gobierno me están persiguiendo, vos sos amigo de Alberto Fernández’”, siguió Mauro Federico.

“Tratamos con el seguridad de alejar a la mujer de Rial sin tampoco violentar. Después llegó la policía a los cinco minutos y la retuvo”, añadió el periodista testigo del hecho.

No sería la primera vez que esta mujer es vista en las inmediaciones. “Yo la reconocí porque la semana pasada también fue a la puerta de la radio a buscarlo a Jorge, que no estaba en ese momento porque se encontraba fuera del país. Me encaró a mí y muy violentamente me dice ‘decile a Rial que deje de perseguirme’. Yo le dije que me parecía que estaba equivocada, intenté frenarla pero estaba muy agresiva, aunque sin ninguna agresión que no fuera verbal”, recordó.

Este hecho se da luego de que, durante los últimos días, un hombre fue detenido por agredir a Pablo Duggan en un restaurant, donde estaba acompañado de su familia. Después, Diego Brancatelli fue amenazado por otro sujeto que le dijo “te veo y te apuñalo un pibe, te lo vamos a violar”.