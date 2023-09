Los días de Juniors en La Plata, a 19 años de la masacre de Carmen de Patagones

La masacre de Carmen de Patagones ocurrió hace 19 años atrás, en uno de los sucesos escolares mas dolorosos de nuestro país. Juniors, de apenas casi 16 años en ese momento (34 años en la actualidad), disparó contra sus compañeros en el aula y asesinó a tres, dejando a heridos otros cinco. Todo ocurrió un 28 de septiembre del 2004.

Tras este episodio, fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, para adolescentes, ubicado en Ensenada, muy cerca de donde luego fue destinado el padre, ya que luego su familia se instaló en un barrio de Punta Lara. Dos años después, fue llevado hacia el neuropsiquiátrico Santa Clara, en la ciudad de San Martín, para finalmente recalar en un clínica para adultos ubicada en La Plata (calle 115 entre 36 y 37), donde aún pasa sus días.

En dicho lugar, lleva adelante un régimen con salidas transitorias que oscilan en su extensión de tiempo de acuerdo a los estudios psicológicos y psiquiátricos que se le practican permanentemente.

Juniors vivió un romance con una joven que iba de visita. Fue padre, pero hoy ya no mantiene relación con la mamá del pequeño.

Los diagnósticos hablaban de esquizofrenia, de trastorno de personalidad, y provocaban distintas opiniones de los propios profesionales que lo atendían, siempre teniendo en cuenta la peligrosidad hacia terceros y hacia sí mismo.

El caso: disparos, muertes y una pelea previa

El reloj marcaba cerca de las 7.30 horas, horario en que Juniors y sus compañeros, comenzaban el día de clases. El asesino llegó ese día a colegio, se paró ante el pizarrón y sacó de su mochila una pistola Browning 9 milímetros que le había sacado a su padre, agente de la Prefectura Naval Argentina.

Todo sucedió mientras los alumnos de 1° B del ciclo Polimodal de la Escuela de Enseñanza Media N° 2 Islas Malvinas esperaban en el aula al profesor de Historia.

Sin piedad, vació el cargador contra los estudiantes. Producto de la balacera, murieron Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce. Además, resultaron heridos Natalia Salomón, Cintia Casasola, Nicolás Leonardi, Pablo Saldías y Rodrigo Torres.

Siguió su camino por el pasillo principal de la escuela hasta que Dante Pena, uno de sus compañeros de aula y amigo, se le abalanzó y logró quitarle el arma. Luego de enteradas las autoridades, no se resistió, fue arrestado y trasladado a la ciudad portuaria de Bahía Blanca.

Pero previamente a todo este escenario, las fuentes policiales indicaron que el joven habría tenido una discusión con sus padres, algo que era muy a menudo por lo que el mismo asesino comentó en diálogo con la policía.

Las palabras del protagonista, mano a mano con la Justicia

El libro “Juniors, la historia silenciada de la primera masacre escolar de Latinoamérica”, refleja la charla que Juniors con la jueza:

A continuación, un pequeño fragmento del ida y vuelta de lo que charlaron horas posteriores a la masacre:

-Che, levantá la cabeza que te va a hablar la doctora (le sugirió con tono imperativo el agente que lo llevaba a Juniors)

La magistrada se sentó junto a él en el patrullero y sostuvo el siguiente diálogo. Fue la única vez que se conocieron declaraciones del joven en diecinueve años.

- Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Alicia. Soy la jueza que va a trabajar con vos por lo que hiciste. ¿Te sentís bien? ¿Me querés contar qué pasó?

- Eh… algo me acuerdo… No, no sé, en realidad fue todo muy rápido…

- ¡Pero, qué barbaridad, querido! ¿Te das cuenta de lo que hiciste a tus compañeros? ¿Sos consciente de la gravedad de los hechos?

- Sí, sí… bah, no sé…

- ¿Cómo te sentís… estás angustiado?

- …Sí…

- Es terrible,… ¿supongo que estarás arrepentido?

- Y,… sí.

- Bueno, Juniors, ahora lo importante es que estés tranquilo, que pienses un poco... -le dijo la magistrada que siguió viaje hacia la escuela en Patagones y dio instrucciones a los uniformados que continuaran rumbo a Bahía Blanca. Al otro día la jueza lo recibió en su despacho junto a su secretaria y la asesora de incapaces.

-Bien Juniors, aunque no estás obligado, es importante que si tenés ganas nos cuentes lo sucedido, lo que pasó, pero, sobre todo, lo que te pasó a vos

-No, no me di cuenta lo que pasó, se me nubló la vista y tiré. Todo fue muy rápido, no me pude frenar. No era yo, era como si no fuera yo.

-Contanos tranquilo lo que pasó.

-Cuando papá salió con mamá me metí en la pieza y saqué la pistola y los cargadores.

- ¿El arma estaba cargada?

- … (asintió con la cabeza).

- ¿Y después qué pasó, te fuiste a dormir así nomás?

- No… no dormí nada…

- ¿Por qué? ¿Estabas nervioso?

-Tenía escalofríos.

-¿Te sentías mal? Habías comido algo?

-No comí a la noche ni desayuné a la mañana, estaba medio descompuesto.

-¿Y qué hiciste a la mañana siguiente?

-Salí a las siete, como siempre me fui caminando a la escuela…

- ¿Qué pensabas en el camino?

- …Nada…

- ¿Qué hiciste cuándo llegaste a la escuela?

- Entré y me fui a formar en la fila para subir la bandera…

- ¿Le mostraste el arma a alguien?

- La pistola no. El cuchillo se lo mostré a Dante (un compañero).

-¿Cómo hiciste, lo sacaste delante de todos?

-No, me levanté el saco y se lo mostré solo a él.

-¿Estaban con algún profesor?

-No.

-¿Es común que ingresen sin la presencia de un docente?

-Siempre entramos solos.

-Contanos lo que recuerdes, ¿qué hiciste dentro del aula?

-Me senté en el primer banco. Cuando pasaron mis compañeros me puse de pie y caminé hacia el pizarrón, cerca del escritorio de los profesores. Me puse de frente y saqué el arma lista para disparar, vacié el cargador. Salí al pasillo y recargué. Le disparé a un señor que estaba ahí. No sentí voces, gritos ni ruidos. No era yo.

-¿Por qué lo hiciste? ¿Estabas enojado?

-Sí.

-¿Con quién? ¿Con tus compañeros?

-Sí.

-¿Con tu familia?

-También.

-¿Por qué con tus compañeros?

-Me molestan, siempre me molestaron, desde el Jardín. Desde 7º grado que pensaba en hacer algo así.

-¿En la secundaria tenías los mismos compañeros que en el Jardín?

-Sí, varios,

-¿Y cómo es que te molestan?

-Y, me cargan. Dicen que soy raro. Me joden porque tengo este grano en la nariz.

-¿Todos te cargan?

-Y, casi todos.

-¿Y con tu familia?

-Tuve una pesadilla: estábamos mirando tele con mi abuela, mis tíos, mis papás y mi hermano. Yo agarraba un cuchillo y apuñalaba a mi papá. Pero él no se moría, me preguntaba por qué lo había hecho y yo le tiraba una silla y salía corriendo a la pieza, me encerraba. Mi papá me decía que me perdonaba pero yo no le creía y abría la puerta y le tiraba una bicicleta.

-¿Tenés problemas con tu papá?

-Nos peleamos seguido.

-¿Por qué?

-Yo nunca le hago nada pero él me pega, me empuja, se enoja porque dice que siempre estoy solo, que no les doy bola a ellos ni a nadie, que no entiende por qué no tengo amigos.

-Pero algo pasará que tu papá se enoja con vos, ¿en la escuela cómo te va?

-Últimamente bajé algunas notas. Creo que mi papá no cree que las pueda aprobar y se calienta.

-¿Vos creés que tu papá es muy rígido?

-Sí, autoritario.