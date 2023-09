VIDEO.- "Estaban mis nietas en el living cuando se metió la camioneta", el relato del choque y la fuga en La Plata

Roberto Molina no sale de su asombro por lo que ayer a la tarde le tocó vivir. "Fue una desgracia con suerte", le dijo a EL DIA el dueño de la casa de 19 y 88 en la que se estrelló una camioneta Toyota Hilux. Sus palabras no son exageradas: sus nietas estaban jugando en el living y sus hijas tomando mate a unos metros cuando el conductor del vehículo, por causas que se tratan de establecer, perdió el control y destrozó el frente de su vivienda.

El hombre, de 54 años y que arrastra algunos problemas de salud, hizo un relato pormenorizado de los hechos. "Estaban mis nietas jugando sobre la mesa del living, y mis hijas y nueras tomaban mate. Escuché un estruendo que fue muy fuerte y hasta salieron los gatos disparando. Me quedé impresionado cuando vi la camioneta adentro de mi casa". Fue en ese instante que "me fui corriendo a ver a mis hijas y nietas y por suerte estaban bien".

Luego contó que "había dos personas en la camioneta. Bajaron alcoholizados y cuando voy a ver el vino estaba tirado en el piso". Agregó que "cuando volví estaban hablando con mi hija, llamé al 911 y como no venía la policía los vecinos salieron. Estaban muy alcoholizados. La verdad que no me di cuenta cuando salieron corriendo, fue antes de que venga la policía".

Según aseguró Roberto, más tarde el cuñado del conductor de la Hilux fue al lugar con las llaves de la camioneta, pero sostuvo que aún no pudieron atraparlo. "Tuvieron tiempo para escaparse", indicó el vecino platense, que contó indignado: "Me destrozó todo, la casa ya no me sirve. Puse unas chapas y muebles pero así no puedo vivir. Se tienen que hacer cargo los que la rompieron".

Insistió en que "me quedé impresionado por el choque" y detalló que "el conductor salió por el lado del acompañante porque quedó trabada la puerta con el árbol".

El violento choque y la fuga

Tal como informó este diario más temprano, el increíble choque se registró en las últimas horas de ayer cuando un hombre a bordo de una camioneta perdió el control y se metió adentro de una casa, destrozando todo a su paso. Pero eso no fue todo: el conductor terminó huyendo del lugar corriendo, dejando abandonado el vehículo. Es por eso que se investiga el misterioso hecho que conmociona a un barrio.

Todo ocurrió en 19 y 88 cuando, por causas que se tratan de establecer, cerca de las 19 del jueves una Toyota Hilux de color gris plata impactó de lleno contra la vivienda. Por el hecho, de milagro no hubo que lamentar heridos. Se cree que quien iba al volante de la camioneta se encontraba en estado de ebriedad.

¿Qué dice el parte policial?

Según el parte policial al que accedió este diario, se dio aviso por un llamado al 911 sobre un vehículo que colisionó contra una casa. Al llegar personal de la Comisaría 8va. observaron que una camioneta había embestido la pared de una vivienda.

Allí entrevistaron al dueño de casa, un hombre de 54 años, quien aseguró que el conductor de la camioneta se encontraba en estado aparente de ebriedad. Relató además que tras perder el control del rodado impactó sobre el frente de la vivienda y que segundos después se dio a la fuga, sin dar explicaciones y dejando el vehículo abandonado en el lugar.

Según el reporte, sólo por fortuna no se registraron heridos. También se da cuenta de que la camioneta no tenía pedido de secuestro y se constató que los cristales estaban grabados con el mismo dominio.

Más tarde se certificó la propiedad del vehículo y se logró identificar al dueño, que fue imputado en una causa caratulada como "Daño", por lo que se ordenó su inmediata búsqueda.