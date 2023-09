"Estamos cansados de los robos": el duro relato de los vecinos de un barrio de La Plata

La inseguridad golpea de lleno en un barrio de La Plata y los vecinos expresaron su cansancio y su malestar ante los reiterados episodios delictivos. "Roban dentro de las casas, los materiales y aberturas", denunció uno de los frentistas.

La zona aquejada por esta problemática se ubica en 177 y 35. Los vecinos explicaron que, al menos, se registraron cinco robos en el último tiempo y que hasta el momento "nunca fueron detenidos por la Policía".

"Estamos tratando de construir en el barrio y los robos no paran. Hay familias viviendo allí y les roban igual. Somos todos trabajadores y no puede ser que no podamos poner ni una puerta", denunció un frentista que se comunicó a este medio.

Entre los robos mencionados, los implicados se habrían apropiado de varias aberturas, materiales de construcción y otros objetos de valor. "A una familia la ataron y se escaparon con el auto", explicaron. Asimismo, los vecinos tendrían identificados a los autores de los reiterados hechos delictivos.

El tenista platense Thiago Tirante entre las víctimas

El joven tenista de 22 años se convirtió en uno de los promisorios deportistas argentinos, que incursiona desde hace 7 años inclusive en torneos del circuito profesional internacional. A fines de julio de este año, un grupo de ladrones se coló por la fuerza en la casa que habita la familia en 178 bis entre 35 y un arroyo, desvalijándola prácticamente por completo.

La progenitora del famoso tenista, Mariné Núñez, informó además que fue su hijo el principal damnificado por este caso de inseguridad.

“Le tuve que avisar de lo sucedido porque entre lo mucho que le robaron estaba una notebook importada, donde guarda valiosa información personal. De hecho, ya cambió las claves para que no puedan operarla”, explicó después.

La mujer, acompañada por una hija menor de edad y un grupo de vecinos en aquella ocasión, consignó luego que a Thiago “le llevaron todos sus ahorros, que los tenía en pesos, dólares y euros, aunque desconozco el monto”.