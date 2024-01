Papa Francisco manifestó su intención de viajar a Argentina este año: "Yo quiero ir"

El Papa Francisco reconoció hoy que le gustaría venir a Argentina en la segunda mitad del año. Estas expresiones ocurren luego la invitación formal que realizó Javier Milei en la última semana. Asimismo, mañana el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con el expresidente Alberto Fernández.

"La gente está sufriendo mucho, es un momento difícil. En agosto debo ir a Polinesia y luego, si se puede hacer, iré a Argentina. Yo quiero ir", aseguró Francisco en la televisión italiana.

Milei le envió una carta al papa Francisco días atrás para formalizar su invitación a la Argentina, visita que no concretó nunca desde que está al frente de la Iglesia Católica. "Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina", le indicó el mandatario en el texto.

En otro tramo de la entrevista, Francisco dijo "me sale decir: estoy todavía vivo", al referirse a su salud. Por otro lado, expresó acerca de su posible renuncia: "No es un pensamiento, ni una preocupación ni un deseo. Es una posibilidad abierta a todos los papas. Ahora no está en el centro de mis pensamientos. Mientras tenga la capacidad de servir, sigo adelante".