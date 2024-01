Benfica insiste y en el Pincha le buscan reemplazo a Rollheiser

Tic, tac... La novela de Benjamín Rollheiser está escribiendo sus últimos capítulos. Después de la oficialización de su venta y la idea de Estudiantes de retenerlo seis meses todo, Benfica volvió a la carga para quedarse con el jugador ahora mismo y en el Country de City Bell se encendieron todas las alarmas.

Tal como informó este medio la secretaría técnica tiene la intención de contar con el jugador hasta el 30 de junio, para que juegue la Copa de la Liga, la fase de grupos de la Libertadores y la Supercopa contra River. Al menos eso se informó y es la noticia que recibió Eduardo Domínguez. Pero...

En las últimas horas la directiva del club luso informó que hoy llegará a la Argentina una comitiva para cerrar el acuerdo y, con una mejora en la oferta inicial, llevarse al jugador, lo que obligaría a los albirrojos a salir al mercado a buscar un reemplazante de tales características.

Las versiones de la prensa cercana a la presentación hablan que el jugador viajará esta semana rumbo a Portugal para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta junio de 2029, al tiempo que desde el Pincha intentan negociar para que se quede 6 meses más en Estudiantes, como era el acuerdo inicial.

El club luso abonaría más dinero y la operación rondará los 10.500.000 euros. De esta manera, el club Pincha, al cederlo en este mismo mercado, se quedará con un monto mayor por el 50 por ciento de los derechos económicos que posee, vende el 40 y retendrá un 10 por ciento de una futura venta. La otra mitad es del propio futbolista

Una vez que se firmen los papeles, esta venta será de las más importantes del Club en toda su historia, sólo superada por la transferencia de Juan Foyth al Tottenham por 12,5 millones de dólares. Incluso mejor que las salidas de Guido Carrillo, Duván Zapata y Joaquín Correa.

River, por haber sido el club formador, recibirá por mecanismo de solidaridad una cifra cercana a los 340 mil dólares, más allá de que en su momento el jugador quedó con la ficha en su poder.

En un principio, la negociación estaba acordada para que el jugador se sume al fútbol portugués en julio, pero Benfica liberó un cupo de extranjeros y pretende ahora mismo al número “10” de la entidad platense.

Fuentes la directiva albirroja reconocieron el cambio en la operación y sostuvieron que “todo se terminará cerrando en los primeros días de la semana”. Pese a lo apuntado, Rollheiser continúa realizando la pretemporada con el plantel que dirige Eduardo Domínguez. Entre hoy y mañana quedará todo resuelto y se sabrá el final de la historia. Pero las caras en el Country no son las mejores porque entienden que el equipo queda claramente debilitado: hasta ayer mismo se contó con el jugador en el once y ahora ya no estaría.

El futbolista de 23 años, que había estado en infantiles en Estudiantes, llegó al club libre de River, a mediados del 2022 con Ricardo Zielinski como entrenador. Jugó 83 partidos y convirtió 13 goles.

El enganche mostró un comienzo irregular, pero la llegada de Domínguez lo consolidó en el primer equipo, con grandes actuaciones y goles de gran factura, en especial, en la última edición de la Copa Sudamericana.

En caso de confirmarse su salida, Estudiantes irá a buscar un volante ofensivo, pero los tiempos no son sus aliados: en dos semanas arranca la competencia (ver nota aparte)

Estudiantes, actual campeón de la Copa Argentina, tuvo un recambio importante en este mercado. Transfirió a Leonardo Godoy, Santiago Núñez (anoche debutó en Santos Laguna de México) y Jorge Rodríguez, mientras se retiraron de la actividad Mariano Andújar y Mauro Boselli.

Benfica, con un tanto de Di María, ganó y sube

Benfica, vigente campeón de la Liga Portuguesa de fútbol, superó hoy con un tanto del rosarino Ángel Di María -campeón del mundo en Qatar 2022-, a Río Ave por 4 a 1, como local en el estadio Da Luz, en Lisboa y se acercó a un punto del líder Sporting Lisboa, tras continuar la 17ma. fecha del torneo.

La victoria le permitió a Benfica, que también tuvo en sus filas al defensor Nicolás Otamendi, llegar a los 42 puntos y ponerse a uno del líder, Sporting (43), que el sábado también goleó 3 a 0 al colista Chaves, de visitante.

Por otro lado, ayer se inició el torneo mexicano con la presencia de Santiago Núñez en Santos Laguna, que empató 1-1 ante Guadalajara. Ganaba el Verde por el tanto del Preciado pero igualó Erick González en tiempo de descuento. El exEstudiantes fue uno de los mejores.