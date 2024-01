Rolando Barbano, con la peor de las ondas, habló sobre Marina Calabró

Iliana Calabró dijo que Marina (su hermana) sale con Rolando Barbano, y él habló sobre el asunto: “No sé por qué Iliana decidió hablar, Marina ya dijo lo que quería decir y todo el resto es mi vida. No tengo por qué hablar con ustedes de con quién salgo”, le dijo a “LAM”.

“¿Estás saliendo con Marina?”, fue directo entonces el notero. “Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía”, enfatizó Barbano y agregó: “No veo por qué tengo que hablar con ustedes de con quién salgo, con quién paso Año Nuevo, con quién me fui de vacaciones. Si Iliana Calabró decide hablar en los medios, que dé explicaciones ella sobre lo que dice. De hecho, primero dijo una cosa, después dijo otra. Después habló Marina. A mí no me molesta nada, ni me deja de molestar, no tengo ganas de hablar si pasé Año Nuevo con mis hijos o no pasé Año Nuevo con mis hijos. Yo me separé hace poco tiempo. No pasé Año Nuevo con mis hijos, alguien por ahí dijo que sí. Y la verdad es que es mi vida y yo mis cosas las manejo con cierto recelo: no me gusta hablar de mi vida privada. Y si tuviera que hablar algo, lo hablaría primero con mis hijos y después, eventualmente, decidiría si quiero hablar en un programa de televisión. Si Iliana decidió hablar de lo que habló, que después dijo otra cosa, tendrían que preguntarle a Iliana por qué sale a hablar de esas cosas”.

Y siguió: “Yo no soy protagonista de nada: Iliana habló de su hermana. Me nombró a mí, pero yo no soy protagonista, Marina sabrá por qué Iliana habla de ella, por qué esta sucesión de cosas, por qué la rodean estas traiciones. Pero es un tema de Marina, no es un tema mío. No me molestó porque nadie habló mal de mí, yo no cometí ningún delito, no hice nada. El tema no pasa por si somos compañeros, si tengo una relación. El foco no tiene que ver conmigo”.

Por último, Rolando Barbano aseguró que se encuentra bien desde el lado sentimental y enfatizó en que no hablará de su vida privada. “Tiene que ver con mi intimidad, no hablo de con quién estoy, con quién no estoy. Tengo hijos, si tengo una relación lo hablo con ellos, no estaría parado en un micrófono diciendo con quién salgo, porque tampoco me parece de caballero”.