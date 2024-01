La invasión de mosquitos no afloja en la Región

Si algo cambió, además del calendario, entre 2023 y 2024, aún está por verse; pero no hay dudas de que la inmensa nube de mosquitos que tiene sitiados a los habitantes de la Región desde inicios de diciembre no planea, por el momento, tomarse vacaciones. El primer día del flamante año estuvo caracterizado por el incesante ataque de los dípteros, y desde aquellos negocios que abrieron se atestiguó la fuerte demanda de repelentes, tabletas insecticidas y espirales. Todo vale a la hora de protegerse de especies que no sólo perturban la dinámica cotidiana sino pueden convertirse en transmisoras de enfermedades como el dengue y la encefalitis equina del oeste, que acaba de causar su primera víctima fatal en el país.

“No hubo mucho movimiento pero de los que entraron, muchos lo hicieron preguntando si me quedaba repelente” señalaba anoche el encargado de un kiosco aledaño con el ministerio de Economía bonaerense: “tenía el aerosol mediano a $2300 pero se agotó el sábado; me guardé uno para mí, porque sino acá adentro no se puede laburar, están terribles”.

Después de varias semanas de lo que vecinos de numerosos barrios caracterizaron como “hacer la plancha”, con pastizales alcanzando alturas insólitas y centros comunales poco activos, el municipio inició tareas de desmalezamiento y fumigaciones en algunos puntos. De todos modos, los expertos coinciden en que, por la naturaleza del fenómeno, estas acciones no pueden ser más que paliativos, y que es indispensable que cada vecino tome el toro por las astas en materia de prevención.

“Las poblaciones de Aedes aegypti” -potencial vector del dengue, zika y chikungunya- “están asentadas en medio país durante todo el año. En las zonas más frías sólo las vemos durante el verano. Es un mosquito que está activo durante todo el día y dentro de nuestra casa, no vive en el Bosque o en el Parque Ecológico: siempre está en contacto con el hombre, por eso la fumigación no es muy útil, porque habría que entrar a cada domicilio” advierte Juan José García, doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Zoología de la UNLP.

El investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), explica que “la única medida efectiva es la eliminación de los lugares donde las hembras ponen los huevos. De fines de diciembre a fines de abril, que es cuando el insecto está en plenitud, ningún recipiente tiene que permanecer con agua”.

García añade que “en este momento está también en plenitud el mosquito común” -Culex pipiens-, “el que zumba en las habitaciones a la noche. Vive en las zanjas, pero no transmite enfermedades. Sin embargo, el tercer mosquito con presencia fuerte, que se reproduce en zonas rurales por las inundaciones o intensas lluvias, está relacionado con la encefalitis equina. Para estos dos casos sirve la fumigación, pero tendría que ser diaria para ser efectiva”.

El aumento de los casos de dengue motivó una declaración de “alerta epidemiológica” por parte del Ministerio de Salud bonaerense. Desde la cartera se subraya que “la colocación de telas mosquiteras en puertas y ventanas de las viviendas y el uso de repelentes autorizados (deet, icaridina, IR3535) son herramientas útiles para mantener alejado al mosquito vector”.

Así como los Aedes aegypti son silenciosos, su picadura casi imperceptible y solamente diurna, y los Culex pipiens nocturnos y zumbadores, los ejemplares de Aedes albifasciatus, el “mosquito plaga”, “charquero” o “de inundación”, se galvanizan al atardecer.

“Sus huevos se activan en simultáneo al humedecerse la tierra en que están puestos; si hace calor alcanzan la adultez en una semana, y si no, en diez a quince días” precisa María Victoria Micieli, doctora en Ciencias Naturales, investigadora y actual directora del CEPAVE: “eclosionan todos al mismo tiempo, y atacan a la vez. Resisten el frio y pueden picar a través de la ropa porque están acostumbrados a penetrar cueros duros como los de los caballos”. El pico actual de cantidades tiene que ver con muchos huevos acumulados durante mucho tiempo esperando los anegamientos, por lo que existe la chance de que las futuras oleadas sean algo menos traumáticas.