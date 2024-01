En pleno enero y sin agua, miles de vecinos viven en el infierno

A medida que aprieta el calor, en muchos domicilios se hace cada vez más dramática la falta de agua. Las quejas debido a los problemas de suministro de Aguas Bonaerenses (ABSA) se multiplican por estas horas en las distintas localidades y casi no hay barrio que zafe de la “sequía”. Consultada la empresa por este diario, se respondió que el déficit en el servicio se produce a raíz del elevado consumo al que llevan las altas temperaturas.

Miles de vecinos sufren o bien los efectos de baja presión de la red, que apenas afloja en algunas pocas horas de la madrugada, o bien no tienen, como aseguran, “ni una gota”, ya que ni siquiera pueden juntar algo de agua en esos momentos en que sale el clásico “hilito” de las canillas.

No bien comenzó a levantar un poco la marca en el termómetro -el último miércoles-, empezaron a generalizarse los reclamos por escasez o falta de agua en los domicilios de la Región. Y según adelantó ABSA, la situación podría empeorar.

Al cierre de esta edición, las quejas por estar aguantando tres o cuatro días sin un servicio de ABSA normal se escucharon desde 78 bis de 7 a 10 (Villa Elvira), 133 de 56 a 60 (Los Hornos), 74 y 118 (Villa Elvira), 3 entre 77 y 78 (Villa Elvira), 527 y 138 bis (La Granja), 69 y 20 (zona Parque Castelli), 10 entre 68 y 69 (zona Parque Saavedra) y 78 bis entre 5 y 6, entre otros sectores afectados por el déficit en el suministro de un suministro tan clave para vivir como es el del agua.

Mary, vecina de 78 bis entre 8 y 9, cumplía ayer el cuarto día sin nada de agua en su vivienda. “Ni siquiera sale de las canillas de abajo. Así que no podemos tampoco juntar un poco como cuando tenemos baja presión y en la noche llenamos algún balde. No podemos cocinar, lavar los platos ni la ropa y tenemos que estar comprando agua envasada para consumir”, relató la usuaria de ABSA que, según dijo, “llamamos a la empresa para quejarnos y a cada vecino le dan una explicación distinta, que no funciona la planta potabilizadora, que una bomba se rompió...; siempre diferentes argumentos”.

A pocas cuadras de esa dirección también la pasa mal desde hace tiempo Marcela Pérez. “Estamos otra vez sin agua como el verano pasado. Desde ABSA no nos dan respuestas; mi mamá tiene 88 años, tenemos que comprar agua sólo para tomar y hace 1 año que pagamos lavadero automático porque el lavarropas es imposible de usar, con lo caro que está todo”, protestó la usuaria de Villa Elvira.

ABSA indicó que la escasez y falta de agua están relacionadas con las altas temperaturas

En algunos barrios del casco urbano el cuadro no es muy distinto, como el que pintó Susana, de la zona de 69 y 20. “ABSA nos dice que tenemos problemas con el agua por distintos motivos; siempre nos responde que a la noche se va a solucionar y cuando llega la noche, nada, seguimos sin una gota”, planteó la vecina.

POR EL CALOR, DICE ABSA

ABSA, a través de un comunicado, indicó que la escasez y falta de suministro están directamente relacionadas con esta ola de calor que se inició unos días atrás. “Las jornadas de altas temperaturas que se están transitando impactan negativamente en el sistema de agua potable que abastece a La Plata, Ensenada y Berisso, por lo que se solicita a los usuarios extremar el cuidado del servicio de agua en la Región”.

Según explicó la prestataria de los servicios sanitarios, “la demanda de agua potable se ha incrementado significativamente, provocando en distintos puntos de las ciudades reducción de la presión de la red e impidiendo que las reservas se recuperen durante los horarios nocturnos, como es habitual”.

Además, por lo que estimó ABSA, la escasez podría prolongarse en el tiempo y generalizarse más todavía. “Esta situación -se anticipó-, sumada a los pronósticos que anticipan más días con estas condiciones meteorológicas, exige extremar el cuidado del recurso para evitar poner en riesgo el suministro, recordando que el agua que utilizamos en consumos no imprescindibles como riego, lavado de veredas y autos, llenado de piletas, es el líquido que necesita otro usuario conectado a la red en otro sector”.

EN HERNÁNDEZ SIN MEJORAS

En la localidad de Hernández padecen la falta de agua desde hace tiempo. Ahora, se expresó a raíz de esa carencia, Fabio, vecino de 511 entre 131 y 132. Aseveró que “hace un mes que no sube el agua al tanque y estamos cargando baldes de las canillas de abajo”.

Según contó, se cansó de llamar a la empresa porque “me tienen 45 minutos esperando y finalmente nadie me da una respuesta”.