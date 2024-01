De Pablo criticó al vocero del Ejecutivo por la inflación de diciembre

“Me parece una barbaridad lo que dijo, una insensatez”, disparó el economista Juan Carlos De Pablo sobre el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ubicó la inflación de diciembre “en torno al 30%”.

De Pablo refutó este pronóstico con dos estimaciones privadas de FIEL y Castiglioni y Tiscornia. “A FIEL le dio 22,8%, a Castiglione 23,4%. ¿Qué quiere decir el “en torno” mi querido Adorni? ¿Qué es esto de tirar números de 30, 40 y dale que va?”, reprochó el economista. “No estoy diciendo que 22% es una bicoca, estoy diciendo ‘muchachos ya tenemos bastantes problemas con los problemas. Hagamos mediciones mucho más certeras”, remarcó.

Tampoco se escapó de las críticas del economista el presidente, Javier Milei, quien afirmó que la estabilización de la inflación demandará entre 18 y 24 meses. “Sigue repitiendo algo que dijeron Milton Friedman y Anna Schwartz en un libro publicado en Estados Unidos en 1963 basado en la rústica econometría del momento que ni siquiera es cierto en EE.UU.”, afirmó.

“En EE.UU. en algún momento de 2022 la FED [la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense], cuando se asustó porque la tasa de inflación interanual llegó al 9%, aumentó la tasa de interés y la tasa de inflación se desplomó” dijo De Pablo.

Y agregó: “La estrategia inicial del nuevo presidente fue decir ‘te asusto 18 meses y después resuelvo las cosas en nueve’. ¿Sabés cuál es el problema? Lo voy a decir en latín: asustar al pedo es un mal negocio. Vos lo que necesitás es un proceso que se llama crowding in”. Término que explica que la actividad privada desplace a la actividad pública.

“Si vos vas a bajar la demanda del sector público, tenés que aumentar la demanda del sector privado. No la del que no tiene plata, la del que tiene plata. A ese le tenés que bajar los miedos, los trámites, entre otras cosas”, explicó De Pablo.

“El otro día escuché a un cardiólogo que estuvo genial. Necesito tres minutos para poner un stent y no sé cuantas horas para llenar los papeles para poner un stent. Esa es la tragedia”, remarcó el economista.

Y expresó: “La música del DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia] me parece genial porque libera energía. “Pero esto apocalíptico no sirve para nada, no ayuda”.

De Pablo sostuvo también que el ahorro en pesos no existe más. “La demanda de los depósitos en pesos son transaccionales”, puntualizó y añadió que la excepción son unos pocos fondos “que todavía están agarrados por el cepo”.

En relación a lo que dijo el exministro de Economía Martín Guzmán, de que con Milei ya empezó la dolarización en la economía aseguró: “Lo único que voy a decir es repetir lo que dije cuando Guzmán era ministro: Guzmán es el típico soltero que habla de problemas matrimoniales”.

De Pablo dijo además que el discurso del nuevo mandatario a todo el país no puede ser “sangre, sudor y lágrimas” porque “la acción de gobierno es perspectiva”.

“Cuando dice que los primeros meses van a ser duros, ni él sabe cuán duro van a ser o dejar de ser”, subrayó.

Esta semana, el vocero presidencial también recibió crítica del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) por “ridiculizar” a un periodista durante la conferencia de prensa del jueves en Casa Rosada y advirtió que actitudes como esas “solo degradan la discusión pública”.

La entidad cruzó al portavoz por su respuesta a una pregunta sobre la pérdida de derechos laborales que podrían sufrir los trabajadores por las reformas del Gobierno.