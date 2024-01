Tras el calor agobiante, ¿llega la tormenta?: cómo sigue el clima en La Plata

Gran parte del país afrontan temperaturas elevadas y un clima "pesado". Por la noche, según informa esta tarde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podría desmejorar el tiempo y volverían las tormentas.

En la Región se superaron este mediodía los 30 grados de sensación térmica.

Según las estimaciones del SMN se espera para mañana una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 22 con cielo parcialmente nublado durante casi toda la jornada; mientras que el jueves con un cielo “mayormente nublado” por la mañana, la mínima rondará los 21 grados para alcanzar los 28 de máxima por la tarde.

TRECE PROVICIAS EN ALERTA

Trece provincias del país presentan alertas de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas, las cuales podría ser acompañadas de caída de granizo y actividad eléctrica, mientras en otras dos rigen advertencias por vientos cuyas ráfagas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h), informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta naranja, donde "se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", alcanza al sur de La Rioja, el noroeste de Córdoba y gran parte de Corrientes.

Estas zonas serán afectadas por tormentas con valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros (mm), algunas localmente fuertes o severas, que estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Frente a esto, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, quedarse en el interior de un vehículo en caso de estar viajando, evitar circular por calles inundadas o afectada, cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa.

Además sugirió que en caso de que una persona se vea afectada por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, la advertencia amarilla se extiende por el sur de Misiones, el resto de Corrientes, centro y norte de Entre Ríos, sur y norte de San Luis, norte de La Pampa, sur de La Rioja, gran parte de Santiago del Estero, Santa Fe, Salta y provincia de Buenos Aires.

En este área se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El organismo recomendó en estas zonas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas y estar atento ante la posible caída de granizo.

Finalmente, en el centro y sur de Santa Cruz y gran parte de la costa de Tierra del Fuego rige un alerta por fuertes vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.