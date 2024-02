El día que cambió el sentido de las calles y los chicos no salieron

Las cosas no fueron siempre iguales. La historia de la Ciudad puede dar cuenta de eso con una postal que hoy metería miedo: un micro girando a la izquierda desde 7, en el carril que va de Plaza San Martín a Plaza Italia y tomando por 49 hacia 8. Hasta el 10 de junio de 1945 la maniobra era correcta y a nadie le llamaba la atención. Justamente, ese día, al menos para el ordenamiento del tránsito, todo se dio vuelta, lo mismo que el volante de los vehículos, que pasó de la derecha a la izquierda.

Según el investigador en temas de la historia de la Ciudad, Roberto Abrodos, no fue un día más para los platenses ese día de otoño que ya pisaba el invierno-. “Los consejos y demás recomendaciones formuladas por los medios dieron los resultados esperados, por cuanto no sólo se logró que casi no se registraran accidentes, sino que fue notable la atención y el cuidado puestos en evidencia por los conductores en general. También se advirtió en la gente una sensación que podría calificarse de confusión de expectativa y temor de posibles accidentes, la cual quedó felizmente desvirtuada por la realidad. Sin embargo, ese complejo hizo que el público, los automovilistas, conductores de ómnibus, tranvías y la policía, extremaran en todo momento las precauciones y observaran, por lo tanto, estrictamente, las nuevas normas adoptadas, que eran las muy publicitadas en días anteriores”, relata el vecino.

Todo eso, según apunta, se debía a que desde ese día “se dejaba de lado la denominada conducción `a la inglesa´ y se iniciaba la conducción de todos los medios de locomoción por la derecha. Pero no fue fácil, los cambios en las costumbres suelen ser conflictivas hasta adoptar una rutina distinta, ese día la policía no tuvo francos, se utilizaron todas las fuerzas para evitar desgracias”.

La campaña en días anteriores había sido intensa, la calles por aquel entonces no estaban tan ocupadas por vehículos, pero todos debieron ir por la derecha.

“Hasta los peatones tenían que tener alguna precaución porque la cosa era por otro lado, las crónicas del día siguiente indicaron la presencia de muy pocos niños solos y los que se vieron eran acompañados por sus padres, por muchos años quedaron también como recuerdo los autos con el volante a la izquierda que yo llegué a ver”, recuerda el investigador.

Otros datos de la jornada: la delegación municipal de Berisso dispuso que vehículos procedentes de La Plata hagan su entrada a la localidad por la calle Bilbao, siguiendo por Londres y salgan por La Habana y Río de Janeiro. La crónica de la época relata solo dos accidentes. El más curioso, un choque de tranvías en 56 y 6. También tenían nuevo recorrido y algo falló. No hubo víctimas y tras el susto siguieron la marcha. “En el recuerdo queda que finalmente Argentina se sumaba al orden mundial en la circulación quedando solo en la actualidad el Reino Unido y creo Japón y algún otro país”, apunta Abrodos.