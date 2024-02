Taxistas vs Uber en La Plata: discusiones, polémica y piquete en 1 y 44

Un nuevo round entre taxistas y choferes de Uber se desató esta mañana en La Plata. Los conductores de taxis de nuestra ciudad realizaron un piquete en 1 y 44 para protestar por la "falta de controles" y el "permiso que les dan para trabajar a estos autos de forma ilegal", aseguran.

Desde la "Asociación Taxistas Calle 43", organizaron esta movida cerca de las 8 y explicaron que se originó porque "los que paramos en la Estación de trenes le pedimos en varias notas al municipio que se persiga al transporte ilegal pero hoy había unos 10 autos de Uber esperando viajes. Fuimos a decirles que no correspondía que estén ahí, y vino la policía. El tema es que no solo que no nos dio la razón sino que autorizó a los Uber a tomar los viajes cuando saben que es ilegal".

Según manifestaron testigos, se vivieron momentos de tensión. Se registraron fuertes cruces entre los taxistas y los conductores de la app, quienes se negaban a dejar el lugar. Es por eso que debió tomar intervención la policía.

"Esto recién empieza y vamos a seguir de paro", manifestaron bien temprano, y agregaron que "lo ilógico de esto es que la policía le autoriza a Uber a tener una parada en la Estación de trenes, cuando saben que está prohibido en La Plata".

Lo cierto es que cerca de las 9 se hicieron presentes autoridades de la Municipalidad y se comprometieron "a montar un operativo en la parada de la Estación desde mañana para inspeccionar a los Uber. Nos dijeron que si no tienen habilitación van a proceder al secuestro del auto", indicaron.