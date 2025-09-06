Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Una banda de "falsos operarios" cayó en Barrio Norte con rollos de cables y herramientas
Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
A los 106 años, murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo
VIDEO. Victorias de Los Tilos, San Luis y caída de La Plata en el Top 12 de la URBA
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Abusos, amenazas y hasta disparos: cayó tras someter a su pareja y hallaron un arsenal en la casa
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones en la Provincia
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
El Vaticano recibe la primera gran peregrinación LGBT+ oficial en el marco del Jubileo
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
Sus nombres no estarán en las boletas. No competirán directamente por ningún cargo electivo ni se jugarán la permanencia en sus gobiernos. Sin embargo, Axel Kicillof y Javier Milei serán los protagonistas centrales de una disputa que se saldará mañana en las urnas y que podría empezar a escribir al menos un capítulo importante del futuro político de ambos dirigentes.
Las elecciones bonaerenses que se llevarán a cabo mañana dirimirán, en lo formal, los cargos de legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares que estarán en juego. Sin embargo, la proyección de sus resultados acaso tengan un impacto mucho más expansivo que el frío aunque trascendente número del final.
El Gobernador pondrá en juego el capital político que construyó cuando comenzó a tomar distancia de Cristina Kirchner. Parte central de ese recorrido fue la decisión que sostuvo, contra viento y marea, de desdoblar las elecciones bonaerenses y separarlas por primera vez de las nacionales. Fue una jugada al límite que impuso pese al rechazo de la ex presidenta y de Sergio Massa con la que buscó cimentar dos caminos: el del acercamiento a numerosos intendentes peronistas que vieron en su figura la llave para cerrarle la puerta a La Cámpora. También, el de la consolidación de una proyección nacional de cara a 2027.
Una eventual victoria de Fuerza Patria constituiría un espaldarazo para aquella ambición presidencial que anida en Kicillof aunque, claro, no le despejaría un camino no exento de obstáculos.
Aún saboreando las mieles del triunfo, al Gobernador le queda mucho con qué lidiar dentro del peronismo. Mirando el ombligo de la Provincia, seguirá contando con escasa tropa propia en la Legislatura para afrontar los dos últimos años de su administración. No se trata de un dato menor: ha sido la propia interna del PJ la que le frenó hacia fines del año pasado, la aprobación del Presupuesto 2025. ¿Habrá incentivos para colaborar de parte de La Cámpora y el massismo si los caminos se bifurcan y Kicillof no es el candidato presidencial bendecido por Cristina Kirchner?
Por lo pronto, hay dirigentes cercanos al Gobernador que, envalentonados, no quieren perder tiempo y buscan capitalizar un eventual triunfo frente al mileísmo. Por eso, empujan la inmediata instalación de la candidatura presidencial de Kicillof si las urnas le sonríen al peronismo. Lo dijo hace algunas horas, en el cierre de campaña en su distrito, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El alcalde no es un electrón libre en el ecosistema oficialista: su opinión es compartida por muchos de los jefes comunales que, como él, van mañana como candidatos testimoniales.
LE PUEDE INTERESAR
La censura previa no es compatible con el sistema democrático
LE PUEDE INTERESAR
La crisis interminable de la industria
Para la Casa Rosada, los comicios en la Provincia suponen más que un test en un distrito que concentra nada menos que el 37 por ciento del padrón nacional. Mucho más en tiempos de enormes turbulencias por las que transita el gobierno libertario, que mezcla denuncias por presuntos actos de corrupción, costos políticos si se quiere evitables como los que debió pagar a partir de decisiones del Congreso y una economía que dejó de crecer desde hace algunos meses.
Milei planteó las elecciones bonaerenses en su propios términos: una oportunidad para ratificar la marcha de su administración. Los avatares de las últimas semanas generan, ahora, ruidos e interrogantes que podrían impactar sobre aquella estrategia.
El clima de confianza que se respiraba en el Gobierno le abrió, hace algunos días, la puerta a la cautela. El propio Presidente habló en su última intervención electoral de “empate técnico”. Hay quienes dejan trascender en el pináculo del poder nacional que, tal como vienen las cosas en una administración que perdió el control de la agenda pública desde hace varias semanas, sería “negocio” incluso una derrota honrosa que no exceda los 4 puntos.
El gobierno libertario estaría analizando dos circunstancias clave. La primera, que una victoria holgada del peronismo podría generar dudas en los mercados respecto del volumen político para sostener un plan que defiende como la única opción posible. Hay otro asunto que, acaso, le interese mucho más a Milei que la pelea por la Legislatura y los concejos deliberantes: las elecciones generales de octubre donde los bonaerenses deberán ir otra vez a las urnas para elegir diputados nacionales.
Por eso, para la Casa Rosada salir con vida del turno electoral de mañana es central para sostener la épica de la remontada en apenas 50 días . La victoria sería el mejor de los escenarios. Pero perder por poco es un plato agridulce que el mileísmo, en este contexto, ya no rechazaría.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí