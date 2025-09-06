Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

En un fuerte operativo, cayó en La Plata una banda de "falsos operarios" con rollos de cables y herramientas

6 de Septiembre de 2025 | 19:43

Escuchar esta nota

En las últimas horas, luego de un alerta al 911, efectivos de la motorizada acudieron al cruce de 8 y 37 luego de un alerta por el robo de cables. Allí, los agentes se encontraron con un grupo de hombres que simulaban ser operarios de una compañía telefónica, con un inmenso rollo de cables en su poder. 

Al arribar al lugar, efectivos policiales se toparon con los cuatro hombres extrayendo cables de los postes ubicados en la vereda. De esa manera, solicitaron apoyo de inmediato, y al llegar el móvil, se procedió a identificar a los sujetos involucrados.

 

Los individuos, con edades que oscilaban entre los 19 y los 35 años, y con domicilio en Florencio Varela, no pudieron justificar su presencia en el sitio. Manifestaron ser empleados de la empresa Telecentro, una afirmación que resultó ser falsa tras la comunicación mantenida por personal de la Comisaría Segunda con dicha compañía.

Ante la flagrancia del delito y la falta de justificación de su accionar, se procedió a la aprehensión de los cuatro masculinos y a la incautación de los elementos utilizados en la maniobra. Entre los objetos secuestrados se encontraban: una camioneta Kangoo blanca, siete chalecos refractarios verdes, una caja de herramientas, una sierra, un rollo de aproximadamente 20 metros de cable de color negro, tres cascos amarillos, un casco, un cono, una pinza, dos alicates, un pico loro, una maza y treinta y una llaves boca de distintas medidas.

Posteriormente, los aprehendidos y los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Se notificó a la UFI N° 11 en turno, que avaló las aprehensiones y solicitó la remisión de las actuaciones y los detenidos a primera hora del día siguiente para continuar con el proceso judicial por el delito de "Tentativa de Robo Agravado" e interviene la UFI N° 11.

