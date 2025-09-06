En un fuerte operativo, cayó en La Plata una banda de "falsos operarios" con rollos de cables y herramientas

Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Una banda de "falsos operarios" cayó en Barrio Norte con rollos de cables y herramientas
Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
A los 106 años, murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
Victorias de Los Tilos, San Luis y caída de La Plata en el Top 12 de la URBA
En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones en la Provincia
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
El Vaticano recibe la primera gran peregrinación LGBT+ oficial en el marco del Jubileo
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En las últimas horas, luego de un alerta al 911, efectivos de la motorizada acudieron al cruce de 8 y 37 luego de un alerta por el robo de cables. Allí, los agentes se encontraron con un grupo de hombres que simulaban ser operarios de una compañía telefónica, con un inmenso rollo de cables en su poder.
Al arribar al lugar, efectivos policiales se toparon con los cuatro hombres extrayendo cables de los postes ubicados en la vereda. De esa manera, solicitaron apoyo de inmediato, y al llegar el móvil, se procedió a identificar a los sujetos involucrados.
Los individuos, con edades que oscilaban entre los 19 y los 35 años, y con domicilio en Florencio Varela, no pudieron justificar su presencia en el sitio. Manifestaron ser empleados de la empresa Telecentro, una afirmación que resultó ser falsa tras la comunicación mantenida por personal de la Comisaría Segunda con dicha compañía.
Ante la flagrancia del delito y la falta de justificación de su accionar, se procedió a la aprehensión de los cuatro masculinos y a la incautación de los elementos utilizados en la maniobra. Entre los objetos secuestrados se encontraban: una camioneta Kangoo blanca, siete chalecos refractarios verdes, una caja de herramientas, una sierra, un rollo de aproximadamente 20 metros de cable de color negro, tres cascos amarillos, un casco, un cono, una pinza, dos alicates, un pico loro, una maza y treinta y una llaves boca de distintas medidas.
Posteriormente, los aprehendidos y los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la justicia. Se notificó a la UFI N° 11 en turno, que avaló las aprehensiones y solicitó la remisión de las actuaciones y los detenidos a primera hora del día siguiente para continuar con el proceso judicial por el delito de "Tentativa de Robo Agravado" e interviene la UFI N° 11.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí