Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo
Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano
El Vaticano recibe la primera gran peregrinación LGBT+ oficial en el marco del Jubileo
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
VIDEO. Indignación en La Plata: mujer arrastró a su perro atado al auto y lo dejó gravemente herido
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones
Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Los Pumas y una derrota que duele: no aprovecharon una valiosa ventaja y los Wallabies lo ganaron con el último suspiro
Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
La Plata amaneció helada este sábado: cómo sigue el tiempo en el finde electoral
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grave accidente de tránsito conmocionó este sábado a la comunidad de Abasto, a la altura del kilómetro 54 de la Ruta 2, cuando un ciclista de 75 años fue embestido por un auto. La víctima, oriunda de Berazategui, fue trasladada de urgencia a un hospital local y su estado es crítico.
Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en una bicicleta mountain bike rodado 29, cuando fue impactado por un Peugeot 505 gris. El vehículo era conducido por un hombre, de 60 años, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Tras el impactante choque, el ciclista fue asistido rápidamente por una ambulancia del SAME Mar del Plata. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó inconsciente y con riesgo de vida.
En el lugar del hecho, la escena fue preservada para llevar a cabo las pericias correspondientes, y ambos vehículos involucrados quedaron incautados como parte de la investigación.
La causa ha quedado en manos de la UFI N°10 de La Plata, que ya inició las investigaciones bajo la carátula de “Lesiones culposas” con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al suceso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí