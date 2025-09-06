Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital

Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
6 de Septiembre de 2025 | 18:26

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito conmocionó este sábado a la comunidad de Abasto, a la altura del kilómetro 54 de la Ruta 2, cuando un ciclista de 75 años fue embestido por un auto. La víctima, oriunda de Berazategui, fue trasladada de urgencia a un hospital local y su estado es crítico.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en una bicicleta mountain bike rodado 29, cuando fue impactado por un Peugeot 505 gris. El vehículo era conducido por un hombre, de 60 años, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el impactante choque, el ciclista fue asistido rápidamente por una ambulancia del SAME Mar del Plata. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó inconsciente y con riesgo de vida.

En el lugar del hecho, la escena fue preservada para llevar a cabo las pericias correspondientes, y ambos vehículos involucrados quedaron incautados como parte de la investigación.

La causa ha quedado en manos de la UFI N°10 de La Plata, que ya inició las investigaciones bajo la carátula de “Lesiones culposas” con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al suceso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos
Últimas noticias de Policiales

Conmoción en pleno centro de calle 12: dos autos chocaron y una mujer fue trasladada por el SAME

Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión

"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata

Choque y milagro en Berisso: una joven estrelló su auto contra un poste de luz
Deportes
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
Siempre Verstappen: dio la vuelta más rápida en la historia del Fórmula 1 y se quedó con la pole del GP de Italia
Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza
Espectáculos
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral? 
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
La Ciudad
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones
La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones
Vallado y desvíos en un sector del centro de La Plata en la previa de las elecciones del domingo
VIDEO. Bomberos de la Policía bonaerense celebran su 138° aniversario en toda la Provincia
Información General
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla