Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital

Un grave accidente de tránsito conmocionó este sábado a la comunidad de Abasto, a la altura del kilómetro 54 de la Ruta 2, cuando un ciclista de 75 años fue embestido por un auto. La víctima, oriunda de Berazategui, fue trasladada de urgencia a un hospital local y su estado es crítico.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en una bicicleta mountain bike rodado 29, cuando fue impactado por un Peugeot 505 gris. El vehículo era conducido por un hombre, de 60 años, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el impactante choque, el ciclista fue asistido rápidamente por una ambulancia del SAME Mar del Plata. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó inconsciente y con riesgo de vida.

En el lugar del hecho, la escena fue preservada para llevar a cabo las pericias correspondientes, y ambos vehículos involucrados quedaron incautados como parte de la investigación.

La causa ha quedado en manos de la UFI N°10 de La Plata, que ya inició las investigaciones bajo la carátula de “Lesiones culposas” con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al suceso.