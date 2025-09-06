Cayó una bandita de ladrones en La Plata: seis de ellos eran menores

Un violento intento de robo se registró este sábado en la zona del Camino Centenario y 514, cuando un adolescente de 14 años fue sorprendido por un grupo de al menos ocho jóvenes que lo agredieron físicamente y le robaron varias pertenencias de valor.

El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba junto a dos amigos en el estacionamiento de un supermercado. Según el testimonio, los atacantes lo golpearon sin mediar palabra y escaparon con un celular, un par de zapatillas y una mochila con ropa.

Tras un alerta al 911, el personal del Comando de Patrullas montó un operativo cerrojo en la zona y logró detener primero a tres de los sospechosos y luego, a pocos metros, a los otros cinco involucrados. Posteriormente, tras un rastrillaje en el lugar se recuperaron los elementos robados.

Los aprehendidos son jóvenes de entre 14 y 20 años, seis de ellos menores de edad. Todos fueron trasladados a sede policial, donde se dispusieron actuaciones judiciales bajo la carátula de “robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores en grado de tentativa”.

La fiscalía de turno avaló el procedimiento y determinó que los mayores de edad permanezcan detenidos hasta la audiencia judicial prevista para este domingo. En tanto, la UFI de Menores ordenó la liberación de los adolescentes bajo la modalidad establecida en el artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando a cargo de sus progenitores. La víctima sufrió lesiones leves producto de la golpiza y fue asistida en el lugar.