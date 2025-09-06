Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo
6 de Septiembre de 2025 | 20:00

Escuchar esta nota

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo y una figura central en la búsqueda de hijos desaparecidos y nietos, falleció este sábado a los 106 años.

En un comunicado, Abuelas la recordó como "una gran compañera, amiga leal, siempre dispuesta a hacer lo que la institución requiriera" y expresó un profundo agradecimiento por su entrega, solidaridad y amor en la búsqueda de los nietos.

Su nieta, Mariana Eva Pérez, la despidió en redes sociales con un emotivo "Para mí sos eterna". Rosa recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario, el Premio Anual Azucena Villaflor, la Mención de Honor Juana Azurduy, y el Reconocimiento del Senado de Santa Fe. Quienes la conocieron la evocan por su memoria prodigiosa, su amor por el tenis y el tango, y su alegría en los festejos.

Nacida el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, Santa Fe, Rosa era hija de colonos judíos que escaparon de los pogroms zaristas, una herencia de tenacidad que marcó su vida. Se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y fue partera jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. En 1949 se mudó a Buenos Aires y en 1951 se casó con Benjamín Roisinblit.

El camino de Rosa hacia los derechos humanos comenzó de la manera más dolorosa. Su única hija, Patricia Julia Roisinblit, nacida en 1952, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y luego se sumó a Montoneros junto a su pareja, José Manuel Pérez Rojo. El 6 de octubre de 1978, Patricia, de 25 años y embarazada, junto a José Manuel y su hija de entonces un año, Mariana Eva, fueron secuestrados por una patota de la Fuerza Aérea. Mariana Eva fue devuelta horas después a la familia.

LE PUEDE INTERESAR

Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo

LE PUEDE INTERESAR

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Testimonios de sobrevivientes revelaron que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de dar a luz a un varón, al que llamó Rodolfo Fernando, el 15 de noviembre de 1978. El parto fue asistido por el obstetra del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco. Patricia pudo relatar a sus compañeros de cautiverio que habían estado detenidos en una casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires, luego identificada como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), antes de ser llevada a la ESMA.

Rosa, lejos de quedarse en su casa llorando, se integró a Abuelas en 1979, cuando la organización aún se llamaba Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, iniciando la búsqueda de su nieto, a quien posteriormente identificó y restituyó en 2004. "Yo no salí, el día que se llevaron a mi hija, a formar parte de Montoneros, o me convertí en una revolucionaria, no, eso no, yo salí a buscar a mi hija, y eso me llevó todos estos años", contó a Infobae cerca de cumplir los 100 años.

La clave para encontrar a su nieto, Guillermo (nombre que adoptaría más tarde), surgió el 13 de abril de 2000, cuando Abuelas recibió una denuncia anónima. Esta alertaba que el agente civil de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y su esposa, Teodora Jofré, tenían un niño inscripto como hijo propio con una partida de nacimiento falsa. Tras hablar con su hermana, Mariana Eva, el joven aceptó realizarse los análisis inmunogenéticos. El 2 de junio de 2000, la genetista Mary-Claire King confirmó su filiación con Patricia y José mediante ADN mitocondrial, ratificado en 2004 por el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Guillermo recordó a su apropiador, Francisco Gómez, como "una persona extremadamente violenta" y el doloroso descubrimiento de que su madre había sido mantenida prisionera por el mismo hombre al que él creció llamando "papá".

Rosa, o cariñosamente "Site", fue tesorera de la Comisión Directiva de Abuelas entre 1981 y 1989, pasando a ser vicepresidenta desde entonces. Desde 1982, asistió a las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y viajó por el mundo difundiendo la búsqueda de los nietos y el trabajo de la organización.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Conmebol: protesta de Verón y reacción del Rojo

Un error en miles de pasaportes impide viajar y piden a argentinos que los devuelvan: cómo detectarlos

Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares

En La Plata, búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este sábado 6 de septiembre del 2025

Colapinto, mejor que Gasly en la clasificación pero ninguno pudo avanzar a Q2: cómo largan en Monza
Últimas noticias de Política y Economía

Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones del domingo

Escándalo de los audios: Francos le echa nafta al fuego y apunta contra la pareja de Marcela Pagano

Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones en la Provincia
Deportes
Sabalenka logró su segundo título consecutivo en el Abierto de Estados Unidos
¡Grande, Zeballos!: se consagró campeón del US Open en dobles con Marcel Granollers
Colapinto, tras la clasificación en Monza: "Van a ser pistas que tengo un poco más de confianza"
Gimnasia y Estudiantes disputaron otro clásico de inferiores: cuáles fueron los resultados
Siempre Verstappen: dio la vuelta más rápida en la historia del Fórmula 1 y se quedó con la pole del GP de Italia
Policiales
Una banda de "falsos operarios" cayó en Barrio Norte con rollos de cables y herramientas
Un ciclista fue atropellado por un auto en la Ruta 2 y fue trasladado de urgencia al hospital
Conmoción en pleno centro de calle 12: dos autos chocaron y una mujer fue trasladada por el SAME
Accidente en la Autopista La Plata: quién era y qué se sabe del motociclista que murió tras chocar con un camión
"Hay sospechas": buscan testigos tras la muerte del repartidor en La Plata
Espectáculos
13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani
¿Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand durante la veda electoral? 
Vicuña, en alerta: ¿La China busca retener a sus hijos en Turquía?
¿Wanda con nuevo amor?: la botirreina se mostró con un misterioso hombre en público
David Bowie planeaba un musical sobre criminales del siglo XVIII
Información General
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Obesidad: la OMS sugirió nuevos fármacos
La UE le aplicó a Google una multa de 3.500 millones de dólares
Los números de la suerte del sábado 6 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla