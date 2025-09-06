Veda, padrón y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires 2025

Este domingo 7 de septiembre, más de 13 millones de bonaerenses vuelven a las urnas en una jornada clave para renovar parte de la Legislatura provincial y los cuerpos deliberativos municipales. Desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, las mesas de votación estarán habilitadas tras el desdoblamiento de las elecciones nacionales, que se desarrollarán el próximo 26 de octubre. Cómo funcionarán los servicios, cuál será el sistema, qué documentos son válidos, la multa por no ir a votar y todos los detalles a continuación:

Dónde voto: consultá el padrón

A través del sitio padron.gba.gob.ar los interesados podrán consultar dónde deberán emitir su voto en los próximos comicios bonaerenses, donde se estarán eligiendo, según cada sección electoral, diputados provinciales, senadores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Allí se debe ingresar el DNI por el que se va a hacer la consulta, el sexo y un código de seguridad.

Atención que hay cambios respecto del lugar de votación de los últimos comicios, en octubre de 2023, por lo que se recomienda hacer la consulta para verificar que el lugar no haya sido modificado o siga siendo el mismo.



Rige la veda: ¿hasta cuando?

Desde ayer a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral, un período en el que se restringieron una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación.

De esta forma, la veda se extenderá durante todo el fin de semana, finalizando tres horas después del cierre de los comicios. Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

- Actos y propaganda: Realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.

- Redes sociales: Postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.

- Encuestas: Publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.

- Venta de alcohol: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hs del sábado y hasta el cierre de la veda.

- Espectáculos: Realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.

- Portación de armas: Está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.

Las boletas y los requisitos:

En esta oportunidad, en la capital bonaerense se renovarán seis bancas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, doce del Concejo Deliberante y cinco del Consejo Escolar. En el cuarto oscuro habrá 17 boletas, cada una con su correspondiente número de lista, y —salvo en el caso de dos agrupaciones— tendrán dos cuerpos: uno con los candidatos de la Cámara de Diputados y otro con los del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar. Es posible introducir la boleta completa o recortar y combinar secciones de diferentes partidos.

Para poder sufragar es necesario ser mayor de 16 años, figurar en el padrón electoral y presentar el último ejemplar del DNI. El voto es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años. En estos comicios habrá únicamente tres tipos de voto habilitados: afirmativo, blanco o impugnado. Asimismo, las personas que posean alguna condición física que les dificulte la emisión del sufragio pueden solicitar el voto asistido por el presidente de mesa o por una persona de su confianza.

Es posible justificar la ausencia en casos de encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar de votación, presentar un problema de salud certificado o acreditar un motivo de fuerza mayor.

La multa por no ir a votar no se actualizó, es menos que un alfajor, pero habrá que dar explicaciones

Según consta en la Ley Electoral Provincial N° 5109, los ciudadanos de entre 18 y 70 años que no emitan su voto enfrentarán una multa de $50 a $500. Si bien el dinero se destina al fomento de la educación, el monto, que no se actualiza, es calificado como "menos que un caramelo".

El punto clave para quienes no asistan es la justificación: los electores tienen un plazo de 60 días (contados desde la elección) para acreditar el motivo de la ausencia ante la Junta Electoral. La fecha límite, por lo tanto, es el próximo 6 de noviembre. Solo se aceptan tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación, un problema de salud certificado o un motivo de "fuerza mayor". Quienes no justifiquen ni paguen la multa quedarán registrados en el Registro de Infractores.

Micros, basura y estacionamiento: así funcionarán los servicios en La Plata

La Comuna precisó que no habrá recolección de residuos, por lo que solicitó a los vecinos no sacar la basura a la vía pública. Además, las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán de forma gratuita y con refuerzo de unidades.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00, mientras que el Mercado Bonaerense Fijo y el mayorista estarán cerrados.

Finalmente, la República de los Niños funcionará solo como parque (sin estacionamiento ni atracciones), el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7:00 a 20:00 y el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas permanecerá cerrado.

Peajes liberados en la Autopista Buenos Aires - La Plata, Ruta 2 y 11

En el marco del funcionamiento de distintos servicios público en la jornada de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires el próximo domingo 7 de septiembre, Aubasa informó que los peajes estarán liberados.

La medida regirá desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas, franja en la que se desarrollará la jornada electoral. Durante ese período, los automovilistas podrán circular de manera libre por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el Corredor del Atlántico y las distintas estaciones de peaje que administra la compañía.

A qué hora se conocerán los resultados

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Así lo establece la Resolución Técnica 162/25.

La disposición alcanza a las ocho secciones en que se divide la Provincia, entre las que se destacan la Primera y la Tercera, que reúnen más de cinco millones de votos sobre un padrón de 14 millones de electores. Desde ese momento, los datos estarán disponibles en el Centro de Difusión, con acceso para medios acreditados, visitantes extranjeros, representantes partidarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil.