Conmoción en pleno centro de La Plata: dos autos y una mujer fue trasladada por el SAME

Un fuerte choque se produjo este sábado por la tarde en la zona céntrica de la calle 12, cuando dos autos protagonizaron una colisión. A raíz del impacto, una mujer resultó herida y debió ser trasladada por el personal del SAME hacia un nosocomio, para recibir una mejor atención.

El incidente vial, ocurrido en la intersección de las calles 12 y 61, involucró a un Volkswagen Gol Trend color negro y un Renault Sandero color naranja. En base al testimonio de testigos que presenciaron el conmocionante episodio, el impacto fue de tal magnitud que activó el sistema de airbags.