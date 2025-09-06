13 mil millones de euros: quiénes se repartirán la fortuna de Giorgio Armani

Giorgio Armani falleció el jueves en su residencia de Milán. Tenía 91 años y hasta último momento mantuvo la disciplina que lo convirtió en sinónimo de sobriedad y elegancia. Su muerte no solo sacudió a la industria de la moda: también desató un tsunami de especulaciones sobre su herencia, valuada en entre 11.000 y 13.000 millones de euros, una de las más grandes del mundo del lujo.

Su imperio, Giorgio Armani S.p.A., se extiende por más de 60 países, 2.700 boutiques y doce plantas de producción. El nombre Armani no es solo ropa: también significa perfumes, maquillaje, mobiliario, arquitectura, hoteles cinco estrellas y hasta un club de básquet, el Olimpia Milano. Un universo que él controló hasta el mínimo detalle y que ahora pasa a manos de quienes preparó con precisión quirúrgica.

La vida privada, un enigma

Armani nunca se casó ni tuvo hijos. Celoso de su intimidad, mantuvo su vida personal bajo un halo de misterio. Su gran compañero fue Sergio Galeotti, cofundador de la marca y su pareja en los años ‘70, fallecido tempranamente en 1985. En las últimas dos décadas compartió su vida con Leo Dell’Orco, director de la línea masculina y su mano derecha, hoy señalado como uno de los herederos naturales de su legado.

Este vacío de descendencia directa explica por qué su testamento está lleno de nombres familiares y colaboradores, en una especie de tablero cuidadosamente armado para evitar luchas intestinas.

Moda, glamour y familia

El círculo íntimo está encabezado por Dell’Orco, compañero de vida y socio creativo. Pero Armani quiso que la herencia fuese colectiva, no unipersonal. En la lista también figuran:

- Silvana Armani (69 años): sobrina y diseñadora de la línea femenina, una de las más cercanas al espíritu del creador.

- Roberta Armani (54 años): la más mediática, encargada de las relaciones públicas y de vestir a celebridades de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett y Tom Cruise.

- Andrea Camerana (55 años): sobrino e hijo de Rosanna, la hermana mayor de Armani, con experiencia empresarial.

Todos integran un equipo familiar y creativo que seguirá al frente del imperio bajo el paraguas de la Fundación Giorgio Armani.

La Fundación Armani

Fundada en 2016, la Fundación Giorgio Armani no es un simple nombre en los papeles: es la pieza clave de la sucesión. Aunque al momento del fallecimiento solo poseía un pequeño porcentaje de las acciones, el testamento prevé que su participación aumente. La misión es clara: blindar a la marca frente a posibles ventas o adquisiciones por parte de gigantes del lujo como LVMH o Kering.

En vida, Armani dejó explícito que su obra no debía caer en manos de terceros. El objetivo: mantener su ADN de independencia, sobriedad y estilo inconfundible.

Negocios y Hollywood

Armani no solo fue un diseñador: fue un constructor de imágenes. Hollywood lo abrazó desde American Gigoló (1980), cuando vistió a Richard Gere con trajes que marcaron época. Desde entonces, no hubo alfombra roja sin Armani. Julia Roberts, George Clooney, Jodie Foster y hasta Beyoncé lucieron sus creaciones.

Ese costado glamoroso es también parte de la herencia: la red de contactos, el prestigio cultural y la presencia en la industria del espectáculo que sus sobrinas deberán mantener. En especial Roberta, que desde hace años es la encargada de vestir a medio Hollywood.

Armani solía decir que un traje debe caer perfecto, sin una arruga. Lo mismo hizo con su herencia: diseñó un testamento a la medida, pensado para que nada quede librado al azar. En entrevistas con el Financial Times y el Corriere della Sera había confesado: “Una transición gradual, sin crisis ni rupturas”.

La herencia Armani no es solo dinero: es marca, prestigio y una identidad. Por eso, además de los nombres propios, el verdadero heredero será el estilo que Giorgio Armani impuso en el mundo.

Las fortunas millonarias siempre despiertan rumores. Aunque Armani blindó su legado, en el jet set europeo ya se especula con posibles tensiones entre los herederos. ¿Podrá el círculo íntimo mantener la armonía? ¿O veremos un nuevo capítulo de intrigas familiares dignas de una serie de Netflix?

Lo cierto es que, a diferencia de otros imperios del lujo, Giorgio Armani pensó cada detalle. Su obsesión por la perfección se trasladó de los cortes de sus trajes al futuro de su marca.

Un legado eterno

En su autobiografía Per Amore (2022) lo adelantó: “Quiero que el fruto de tanto trabajo perdure mucho tiempo, incluso sin mí”.

El mundo de la moda despide al diseñador que convirtió la elegancia en un idioma universal. Y al mismo tiempo, el espectáculo global enciende la pregunta que todos se hacen: ¿quién logrará estar a la altura de heredar los 13 mil millones de euros y el mito Armani?

