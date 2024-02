El diputado Tetaz comparó a Milei con Hugo Chávez

El diputado nacional platense Martín Tetaz (UCR) acusó al presidente Javier Milei de usar la misma metodología que el ex presidente venezolano Hugo Chávez, que acusaba a la oposición de enemiga del pueblo cuando perdía las votaciones en el Congreso .

“Decir que los que no los votan son el antipueblo es la mismo que hacía en Venezuela (Hugo) Chávez. A principio de los 2000, Chávez, cuando no tenía mayoría en el Congreso, acusaba a los diputados de enemigos del pueblo en los medios de comunicación” expresó Tetaz a El Día, después de las duras críticas del Gobierno a gobernadores y diputados de la oposición, tras el retiro de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

¿Qué opina de la decisión del Gobierno de retirar el proyecto de Ley Ómnibus del debate en el recinto y mandarlo a comisión?

Lo que ocurrió ayer fue de una gravedad total. Primero porque fue grave lo que pasó con el retiro de la ley. No hay ningún antecedente en la historia de la democracia en el que un Presidente, teniendo aprobado en general un artículo, retire el proyecto porque no está de acuerdo como salió la votación de un capítulo en particular.

Porque además es una estafa a la sociedad, a la que le está diciendo que lo único que le importaba de este artículo eran las facultades delegadas. Y como no me las dan retiro todo. Y el resto de las reformas, para qué nos pasamos un mes discutiendo? Y el resto de las herramientas que le dimos al Presidente para que pudiera sacar a la Argentina adelante? No le importó?

Entonces, recibe una caja de herramientas de parte de la oposición pero como le falta la pinza tira todo a la basura? Y la gente que está esperando un montón de reformas se tiene que joder? Fue gravísimo el retiro del proyecto.

El Gobierno acusa a los gobernadores de haber boicoteado la iniciativa...

El retiro del proyecto tiene una génesis. El Gobierno viene negociando con distintos sectores de la actividad política distintas cosas. Viene mostrando mucho pragmatismo en la negociación. Con Tucumán por ejemplo, a los tres diputados del peronismo tucumano los dio vuelta. Por qué? Porque retiró del proyecto de ley el tema de la desregulación del mercado del azúcar en Tucumán. O sea que no le importaba la libertad de los argentinos y que hubiera más mercado, que tuvieran menos regulaciones. Con tal de conseguir tres votos eso podía esperar. Y consiguió los tres votos de Tucumán, que se dieron vuelta. Una cosa notable, de la cual nadie habla.

Y en esas negociaciones, que venían de antes de la presentación del proyecto de ley, el Presidente se había reunido con los gobernadores. Y había dos cosas que le pedían los gobernadores: que restituya el impuesto a las Ganancias o que coparticipe el impuesto PAÍS.

Y el Presidente dijo que no estaba dispuesto a coparticipar el impuesto PAÍS pero que sí estaba dispuesto a restituir el impuesto a las Ganancias. Y presenta el proyecto que restituye el impuesto a las Ganancias. Y varios días después retira el paquete fiscal incluido en la Ley Ómnibus y también el proyecto que restituía el impuesto a las Ganancias.

Entonces no le cumple a los gobernadores. Y los gobernadores enojados, la semana pasada, mientras se estaba discutiendo la votación en general le dicen que para votar el proyecto de ley en general le pidieron que restituya el impuesto PAÍS. Porque queremos que esté en la ley para poder coparticiparlo. Y el oficialismo, a instancias de Milei acepta hacer eso para que le voten el proyecto en general. Y los gobernadores le dan el apoyo y consigue la aprobación en general de la ley. Y el fin de semana dice que si aprueban el impuesto PAÍS para coparticiparlo con los gobernadores lo va a vetar. Y entonces los gobernadores le retiran el apoyo, esto es lo que pasó. Y le retiró el apoyo Schiaretti, que lo tiene en su Gobierno.

¿Y cómo toma el hecho de que los acusen de traidores y delincuentes?

Lo segundo grave que pasa es que, enojado, después de haber retirado la ley y privar a los argentinos de una ley que ya estaba consensuada y aprobada, acusa a todos los que no piensan como él de ser enemigos del pueblo, traidores y delincuentes. Tres acusaciones gravísimas que no se hacen al otro poder del Estado, porque hay que respetar la división de poderes y saber que algunas veces el Congreso te va a dar la razón y otras veces no. No se puede hacer una acusación tan grave porque no votan lo que vos querés. Y no podes acusar a la gente de delincuente sin nombrarla.

Entonces estás acusando de delincuente a Paula Olivetto, que puso en riesgo la vida de ella o su familia por denunciar la corrupción del kirchnerismo. O a Margarita Stolbizer, que es impoluta y nadie puede negar de su transparencia. Cómo haces para volver, después de semejante acusación.

¿Por ahí Javier Milei te acusó de traidor porque él es bilardista y vos sos de Gimnasia y Esgrima La Plata?

Jajajajajajaja.....puede ser...