Pasó el temblor y ganar en River es el desafío

Gimnasia logró ante Barracas Central una victoria imprescindible. De esas que brindan aire y descomprimen el ambiente. Ganó bien, pero no terminó de redondear una buena actuación. Repitió algunas falencias conocidas ( de esas que los delanteros del Guapo perdonan pero Borja no) y encontró virtudes desde algunas individualidades de las que el equipo depende. Y mucho.

Ahí están algunas de las buenas noticias triperas: Pablo De Blasis, Benjamín Domínguez, Juan de Dios Pintado, Felipe Sánchez y Nelson Insfrán fueron algunos de los que tuvieron un rendimiento importante. Y los ingresos de Lucas Castro y Federico Milo sumaron mucho, especialmente el del Pata que entró con el marcador 0 a 0 y le agregó juego al equipo.

Los primeros 20 minutos de Gimnasia parecieron (con matices) ser una continuidad de las actuaciones ante Rosario Central, Instituto y Argentinos Juniors. Errores defensivos, falta de coordinación entre líneas y nerviosismo fue el cóctel que tuvo una reacción positiva del equipo desde el empuje y la convicción con que el Lobo encaró el partido. Así, rápidamente, esas dudas que generaron murmullos en los hinchas se convirtieron en posibilidades de gol sobre el arco de Moyano que revirtieron absolutamente cualquier nubarrón en el clima de las tribunas. Y además, en las malas apareció el Mono Insfrán brindando seguridad y tapando un par de pelotas claves.

Si el Lobo va al Monumental a ser un partenaire volverán las críticas que calmó el triunfo

Gimnasia no tuvo un juego fluido ni gran posesión del balón. No es la característica de este equipo. Desde el manejo en el centro del campo de Pablo De Blasis tuvo cerebración y el buen ingreso de Lucas Castro agregó otra cabeza para pensar el juego e intentar asociar. Sin embargo, el punto más fuerte y desequilibrante está en las bandas. Ausente Matías Abaldo, las subidas de Juan de Dios Pintado y el desequilibrio de Benjamín Domínguez fueron las cartas más importantes del conjunto albiazul.

Gimnasia es un equipo en el que la suma de las partes parece más que el todo. Por eso, recuperar a Pintado y Morales fortaleció a la defensa aunque el Yacaré le puso el pecho a un partido que bajo otras condiciones seguramente no hubiera jugado. Colmán demuestra que sabe el abc de jugar como centrodelantero, pero está lejos desde lo físico. Y Yonatán Rodríguez, todavía sin el 100% de adaptación a un fútbol argentino tan mal jugado como intenso, le agregó orden a la mitad de la cancha, aunque por sus pergaminos se espera mucho más de él.

La victoria del sábado, vital, estuvo lejos de integrar el podio de la era Madelón, en el que quizá el mejor rendimiento haya sido en la derrota frente a River en el Bosque de la Copa de la Liga pasada. Tampoco tuvo cantidad de llegadas como el primer tiempo ante Huracán en este torneo. Pero significó una enorme prueba de carácter que le permitió al equipo surfear la peligrosa ola del descontento popular.

“Todos los equipos tienen derecho a tener un bajón y nosotros veníamos en deuda con un par de partidos. Solo dos partidos en los que no estuvimos a tono como corresponde”, señaló Leonardo Madelón en una conferencia de prensa que tendió a mirar al futuro en lugar de hablar de lo que -por suerte- no pasó. El cuestionamiento de muchos hinchas va más allá del par de partidos. Incluso no tiene que ver directamente con el DT, sino con la falta de ambición y objetivos superadores de Gimnasia en los últimos años, casi de supervivencia en la máxima categoría con las excepciones ya conocidas.

Viejo zorro del fútbol, el técnico no niega la realidad. “Ojalá sea el inicio de algo lindo, todavía no estamos en el 25% de los partidos del año. Está bueno haber tenido turbulencia y ojalá que este sea el inicio de la salida de esa tormenta” dijo el sábado. O sea, aceptó la existencia de una turbulencia pero básicamente pide tiempo para darleidentidad definitiva a un equipo en formación.

Ese tiempo se lo darán los resultados. Nadie le exigirá que gane en el Monumental, una cancha hostil en casi dos décadas. Lo que el hincha no aceptará es ir a ver que pasa, someterse al manejo de la pelota de un rival a todas luces superior, intentar que el partido se defina por errores del rival. Este River (a veces también cuestionado) no es Talleres o Independiente y la observación partido a partido de un Madelón bajo la lupa de los hinchas aceptará todo, menos la tibieza.