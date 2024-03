Un poco menos alta: la inflación fue del 13,2%

De la mano de otra fuerte suba en alimentos, la inflación de febrero fue del 13,2% y acumuló 276,2% en los últimos 12 meses, según informó el INDEC. El dato significó una desaceleración contra enero, que había registrado un alza del 20,6%. En lo que va del año, los precios se incrementaron un 36,6%.

La división con mayor incidencia en todo el país fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se incrementó 11,9% en febrero respecto de enero. Entre ellos, se destacaron las subas de carnes y derivados; pan y cereales; y leche, productos lácteos y huevos. Sin embargo, se ubicó por debajo del 13,2% del IPC general.

Según explicaron desde la Fundación Libertad y Progreso, los precios regulados quedaron muy rezagados y se vieron actualizaciones de gran magnitud. Entre ellas se encuentran, las tarifas eléctricas, el transporte público, prepagas y otras. “De hecho, si uno toma los últimos 3 meses, la inflación núcleo acumulada fue de 73% mientras que los regulados crecieron 85%. Esto nos indica que está saliendo a la luz la inflación reprimida de los últimos años y se están normalizando los precios relativos”, dijo el economista Lautaro Moschet.

Así, en los primeros tres meses de gestión de Javier Milei (diciembre, enero y febrero), la inflación acumuló más del 70%.

Las estimaciones privadas relevadas por el Banco Central (BCRA) proyectaban que la inflación del segundo mes del año estaría en torno al 15,8%. En tanto, el aumento de precios en la Ciudad de Buenos Aires llegó a 14,1% en febrero, según la Dirección General de Estadística y Censos de CABA.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la variación de precios de febrero iba a estar “más cerca de 10% que del 20%”. Mientras el presidente Javier Milei pronosticó que el IPC alcanzaría el 15%.

De acuerdo con el informe del Indec, la división de mayor aumento en febrero fue Comunicación, con un alza del 24,7%, “producto de subas en servicios de telefonía e Internet”. Le siguieron Transporte, con un incremento del 21,6%, “por los incrementos en el transporte público”, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba intermensual del 20,2%, “por alzas en el servicio de electricidad”.

Sin embargo, la división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 11,9%; mientras que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero fueron Recreación y cultura (8,6%) y Prendas de vestir y calzado (7,2%).

“A nivel de las categorías, Regulados (21,1%) lideró el aumento, seguida por el IPC Núcleo (12,3%), mientras que Estacionales registró un incremento de 8,7%”, detalló el organismo liderado por Marco Lavagna.

La inflación de alimentos fue del 11,9% en febrero respecto de enero, la más baja de los últimos cuatro meses. Sin embargo, en la comparación interanual, los productos de la canasta básica se incrementaron del 303,8%, es decir, 27,6 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicó en 276,2%.

Harina, panificados y cortes de carne lideraron el alza mensual, con aumentos que llegaron a rozar el 71% en 30 días, de acuerdo con los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En la comparación interanual de febrero respecto del mismo mes del año anterior, 28 de los 50 alimentos y bebidas que releva el organismo liderado por Marco Lavagna (casi seis de cada diez) aumentaron más del 300% y 34 de los 50 (siete de cada diez) más del 276,2% que acumuló la inflación general en los últimos 12 meses.

Según el análisis del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, los alimentos bajaron más de lo reflejado por el Indec, debido a que los comercios aplican promociones que no forman parte de la medición.

“A muchas empresas les pasó que pricearon sus productos esperando un escenario catástrofe que no se materializó. Hoy tienen precios de lista muy altos que la gente no convalida mayormente, y que ya han empezado a bajarlos, pero vía promociones, del tipo 60% de descuento en la segunda unidad’ o hasta ‘2x1′. Estos descuentos, si bien no los capta el Indec por su modalidad lógica de medición por unidad, son una clara señal de desaceleración inflacionaria”, planteó en su cuenta de la red social X.

