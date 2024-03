VIDEO.- El Turco García, a las trompadas con uno de los invitados de su programa

El ex futbolista Claudio "Turco" García protagonizó un escándalo que no tardó en volverse viral ya que las imágenes muestran al propio ex jugador a las trompadas con uno de los invitados a su programa.

A “Lo del Turco”, como se llama el envío que se emite en vivo por Instagram, asisten ex futbolistas y personalidades vinculados con el fútbol y todo transcurre en un clima distendido, con anécdotas y vivencias, muchas de las cuales disparan todo tipo de bromas, algunas un tanto pesadas.

En esta ocasión, la secuencia de la pelea quedó registrada en vivo y lo tuvo al ex futbolista y anfitrión del ciclo y a “Camisetas Nani”, un influencer invitado.

Si bien no está confirmado del todo el por qué de la gresca, el video no tardó en volverse viral y trascendió que ocurrió luego de reiterados chistes que enfurecieron al Turco.

Entre los invitados al programa estaba Luquita Rodríguez, otro influencer que quedó en primer plano durante la pelea a piñas, por lo que también se volvió viral, más allá de que no tuvo participación.