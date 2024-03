Rechazo al DNU: revés en el Senado, pero sigue vigente

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue rechazado anoche por el Senado de la Nación por 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Este resultado vuelve a tensar la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso, luego de la reunión que se realizó hace poco menos de una semana entre los mandatarios provinciales y referentes del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada.

Ahora, el mega decreto que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado, llegará a la Cámara de Diputados en los próximos días para su tratamiento.

Si bien el resultado fue negativo en la Cámara alta, el DNU continuará en vigencia hasta que no sea rechazado también por la Cámara baja.

De concretarse su rechazo en Diputados, recién ahí quedaría sin efecto. Pero el oficialismo pone toda la carne al asador en esa cámara con el apoyo de gobernadores.

Presión por el pacto

Milei emitió anoche un duro comunicado luego del rechazo del DNU en el Senado y apuntó nuevamente contra “la clase política” por el rol que cumple en la historia al tomar esta decisión y advirtió: “Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, al Gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos”, precisó el comunicado de la cuenta oficial Oficina del jefe de Estado.

Agregó: “Lo acontecido en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo 3 meses de su asunción”.

Villarruel le baja el tono

Su tratamiento fue motorizado por voluntad de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, que lo incluyó en el temario oficial el martes pasado a sabiendas de que el rechazo era su destino final en el hemiciclo senatorial, situación que abrió una grieta en el oficialismo.

Villarruel venía de resistir varios pedidos para tratar el mega-decreto en el recinto, dos por parte del kirchnerismo y uno firmado por bloques federales, entre ellos, un radical.

El miércoles, en la reunión de labor parlamentaria, la Vicepresidenta intentó persuadir a los líderes de los bloques opositores para prorrogar la discusión del DNU. También los libertarios lo intentaron ayer en el inicio de la sesión, pero fue rechazado pro votación.

Anoche, la vice exteriorizó su “compromiso inclaudicable” con Milei, y con la Argentina, luego de la caída del DNU en la Cámara alta.

“Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un breve video difundido por X, antes Twitter.

Cómo votaron

Las abstenciones provinieron de la peronista cordobesa Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y el radical bonaerense Maximiliano Abad. El marplatense fue el único referente de la UCR que se abstuvo, mientras que Martín Lousteau junto con Pablo Blanco y Edith Terenzi que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO) votaron en contra.

El kirchnerismo, que sentó a sus 33 senadores en el recinto, votó en contra. También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).

Hay solo dos antecedentes sobre el rechazo parlamentario a un decreto: en 2009 y 2010, el denominado Grupo A votó en Diputados en contra de sendos DNU -referidos a la deuda pública- de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero la avanzada opositora no prosperó luego en el Senado.

La presión se trasladará a la Cámara de Diputados, presidida por el libertario Martín Menem (La Rioja), y que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.

“Este DNU hace que suban todos los servicios y cada vez bajen más los sueldos de los trabajadores argentinos. Por derogar 82 leyes, reformar 300, modificar códigos de fondo, nuestro bloque va a votar en contra y pedimos de manera inmediata que -el Presidente- envíe los proyectos sobre estos títulos. Que deje de escracharnos, insultarnos y tenga respeto por el Poder Legislativo”, sintetizó el jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (Formosa).

Y el presidente del oficialismo, Ezequiel Atauche, cuestionó a quienes no apoyaron la prórroga de la discusión y enfatizó: “La realidad es que, cuando no gobiernan, no dejan gobernar. Lo que más les duele es que estamos haciendo las cosas bien”.

Polémica sobre Rosario

Finalmente, la ola de violencia narco en Rosario se metió entre las mociones de preferencia en la cámara de Senadores y el legislador santafesino de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski calificó al asesino del playero Bruno Bussanich como “un chiquito que andaba en pantuflas”.

“No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, opinó. Lo cruzó su coterránea de JxC, Carolina Losada.

Contra el DNU votaron 33 de UxP, 3 radicales, 2 del PJ y 4 senadores de las provincias