Estudiantes, atento al sorteo de la Libertadores

Luego de mucho tiempo de expectativa, cálculos y también algunas intuiciones por parte de los hinchas de los distintos equipos, en la jornada de hoy se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, la gran obsesión a nivel continental.

El evento tendrá lugar desde las 20 (hora argentina) en la sede de Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque, por lo que los equipos albicelestes, entre los que se encuentra Estudiantes, conocerán quiénes serán sus rivales en el prestigioso certamen.

Además del Pincha de Eduardo Domínguez, que se ganó su lugar con la obtención de la Copa Argentina del año pasado, los clubes argentinos que participarán serán River, Rosario Central, San Lorenzo, que entró vía repechaje, y Talleres de Córdoba.

Como suele ser habitual, los 32 participantes de la Copa serán divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo al ranking del organismo.

El Millonario será cabeza de serie junto a Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, Peñarol, São Paulo y Liga de Quito. En tanto que el León, que será representado con la presencia de su presidente, Martín Gorostegui, integrará el bombo 2 junto a Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Barcelona (ECU), Bolívar (BOL) y Junior (COL).

El sorteo será transmitido en vivo tanto por el canal oficial de YouTube de la Conmebol, como por la señal ESPN y la plataforma Star+. A su vez, en los primeros días del entrante mes de abril empezarán los choques correspondientes a los grupos. El Pincha debutrará como visitante de un rival del bombo 4.

La fase inicial culminará en la semana del 19 de mayo, al tiempo que los octavos de final se jugarán entre el 14 y el 21 de agosto.

Los cuartos de final serán entre el 18 al 25 de septiembre, las semifinales del 23 al 10 de octubre y la gran final, a partido de único, se disputará el 30 de noviembre, en el estadio Monumental, propiedad de River.

Así las cosas, la suerte quedará echada desde las 20, momento en que cada uno de los 32 participantes conocerá cuál será su camino dentro del torneo más importante a nivel continental.

El Pincha integra el Bombo 2 y hay grandes chances de que tenga su estreno en Chile

A priori desde el Pincha ya saben que no compartirán grupo con ningún argentino, por lo que los de Domínguez sí o sí deberán viajar fuera del país. De hecho, hay grandes posibilidades de que el estreno sea en Chile, frente a un rival trasandino.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS

A la espera de la hora señalada, así quedaron los bombos: Bombo 1: Palmeiras (BRA) – River Plate (ARG) – Flamengo (BRA) – Grêmio (BRA) – Peñarol (URU) – São Paulo (BRA) – LDU Quito (ECU); Bombo 2: Atlético Mineiro (BRA), Independiente del Valle (ECU), Libertad (PAR), Cerro Porteño (PAR), Barcelona de Guayaquil (ECU), Bolívar (BOL) y Junior de Barranquilla (COL); Bombo 3: San Lorenzo (ARG) – The Strongest (BOL) – Universitario (PER) – Deportivo Táchira (VEN) – Rosario Central (ARG) – Alianza Lima (PER) – Millonarios (COL) – Talleres (ARG) y Bombo 4: Caracas (VEN) – Liverpool (URU) – Huachipato (CHI) – Cobresal (CHI) – Botafogo (BRA) – Palestino (CHI) – Nacional (URU) – Colo-Colo (CHI).