Hay un precio en cada cuadra: disparidad en los productos de la canasta

La inflación cada vez pega más fuerte en el bolsillo. Si bien pocos platenses pudieron ver actualizado su salario mediante paritarias u otro tipo de subas salariales, en términos reales casi todos los sectores -sobre todo, trabajadores, jubilados y pensionados- pierden con las subas de los productos. En esa línea, los vecinos de la Región salen a buscar mejores precios para no sufrir demasiado esta situación y, al recorrer los comercios de la Ciudad, se encuentran con una gran disparidad.

La asimetría en los valores es evidente y se demostró en distintos relevamientos de los últimos meses. Ahora, este diario recorrió un hipermercado en pleno Centro, un súper de La Loma, un almacén y un mercado chino cercano a Plaza Italia para contrastar las diferencias de precios.

Escasea la correlación

La leche entera Yatasto se consigue casi al mismo precio en el hipermercado que en los comercios de proximidad. Mientras en el gran comercio se ofrece a 1.269 pesos, en el almacén cuesta $1.270 y en el chino, $1.250. En tanto que en el súper, el valor es de $1.179. Algo similar ocurre con la marca La Armonía: $1.079 en el híper, $889 en el súper, $850 en el almacén y el chino. Así como se lee, los negocios barriales registran mejores precios que los grandes mercados en este rubro.

En cuanto a los aceites de un litro, el Natura se ofrece a $1.775 en mercado grande, mientras que en el súper se encuentra a $1.979,99, y arriba de los $2.200 en el almacén y el chino. Respecto a la marca Legítimo, $1.429 sale en el hipermercado, $1.699,99 en el súper y más de $2.100 en los comercios de proximidad.

Algunos productos pueden encontrarse más baratos en los comercios de cercanía

El paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $1.110 en el gran mercado del Centro, $1.249,99 en La Loma, $1.300 en el chino cercano a Plaza Italia y $1.550 en el almacén. No obstante, los precios de Azucel no presentaron tanta disparidad entre el hipermercado y el almacén: $1.150 y $1.190, respectivamente. Para el caso, en el súper, este envase se ofreció a $1.579,99.

Con relación a los fideos, en los grandes mercados pueden encontrarse mejores ofertas que en los comercios de proximidad.

Según el relevamiento de este diario, los tallarines Don Vicente cuestan $1.432,50 en el hipermercado, $1.399,99 en el súper, $1.950 en el almacén y $2.000 en el chino. En tanto, los Luchetti se ofrecieron a menos de $1.400 en los grandes mercados, a $1.600 en el comercio próximo a Plaza Italia y cerca de $2.000 en el negocio barrial.

El kilo de arroz Gallo se encontró en un rango de $3.500 hasta los $4.200. El más barato fue visto en el hipermercado, luego a $3.949,99 en el súper y a $50 menos en el almacén, mientras que en el chino se ofreció a más de $4.000. Por su parte, la marca Dos Hermanos llamativamente se encontró a menos de $2.000 en el súper, pero cotizó por encima en el hipermercado y el chino.

Los alimentos no perecederos suelen registrar valores accesibles en híper y supermercados

El caso de los paquetes de un kilo de yerba siguió la misma tendencia. Amanda se vendió a $3.595 en el hipermercado; un poco menos en el súper, a $3.299,79; y más cerca de $4.000 en el almacén ($3.700) y en el chino ($3.900). En alusión a Playadito, descripto al revés, valió $5.300 en el negocio cercano a Plaza Italia, mil pesos menos en el comercio de proximidad barrial, $4.150 en el súper y $3.650 en el gran mercado del Centro.

En el caso de las bebidas que, al igual que la leche, muestran una cierta distorsión por precios que ofrecen en los comercios de cercanía y los grandes mercados. A modo de ejemplo, la Coca Cola de dos litros y cuarto vale casi lo mismo en el hipermercado que en el chino (alrededor de $2.300), mientras que en el súper fue marcada a $2.019,99 y $2.100 en el almacén.

En cuanto a la Cunnington sabor cola de 2,25 litros, los valores fueron $1.140 en el negocio grande del Centro, $1.079,99 en el comercio de La Loma y $1.200 en el local cercano a Plaza Italia.

También se puso la lupa en el agua: las botellas de un litro y medio de las marcas Villavicencio y Pureza de las Sierras. Al mismo tiempo que la primera marca se ofrece a $930 en el hipermercado, $899,79, en el súper y $1.150 en el chino; la segunda marca se expendió a $725 en el Centro, $479,99 en La Loma, $750 en el almacén y $700 cerca de Plaza Italia.

Lo que buscan los platenses

En el súper de La Loma, ante la consulta de este diario, un jubilado contó: “Es más barato, hay más promociones, descuentos por jubilados y por Cuenta DNI. Cobro la mínima y no me alcanza”. Por su lado, una empleada pública local manifestó: “Hay muchas promos, gano muy poco y hago 15 cuadras hasta acá porque en mi barrio es imposible conseguir buenos precios en alimentos no perecederos”.

Una jubilada, en la puerta del hipermercado céntrico, comentó: “Encuentro algunas, solo algunas -enfatizó- ofertas y trato de aprovechar el viaje para comprar un poco más de productos. No hay muchas ofertas; en general los precios están iguales o más bajos que en otros comercios”. Sin embargo, otra platense adulta mayor se quejó: “No sé por qué vine acá porque está más caro que en otro lugar”.

En tanto, otra mujer aportó: “Soy jubilada y compro de todo porque me hacen el 10% de descuento. Los precios valen la pena porque compro una vez cada quince días. Salgo ganando”, sumó otra platense.

Cerca de Plaza Italia, un vecino de la Ciudad dijo: “Vengo (al chino) porque hay cosas baratas. En los supermercados hay productos a mejor precio y otros que no. Busco segundas o terceras marcas que son lo mismo, pero más accesibles”. No obstante, otro platense se resignó: “No tiene sentido averiguar mucho precio. Hay que tratar de buscar las forma de comprar lo justo y necesario. Me achiqué en los gastos secundarios, pero hay que seguir comiendo”.

Por último, el almacenero confió como se la rebuscan para atraer al público: “Tratamos de marcar muy poco para que la gente lleve varias cosas y no solo una”.