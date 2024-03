Despidieron a dos funcionarios que cobraban cerca de 10 mil dólares

El Gobierno nacional continúa con su plan de reducción de gasto y achicamiento del Estado y esta vez la “motosierra” llegó al área de turismo en la que fueron despedidos dos funcionarios que residían en el exterior y que durante años percibieron salarios en dólares.

Los funcionarios desvinculados fueron Eduardo Piva que se desempeñó como agregado para Asuntos de Turismo en Miami durante 31 años y Lucianna Sola Suquet quien cumplía una función similar en la embajada de París desde hacía 11 años.

La medida fue anunciada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa: “Se tomó la determinación de despedir a dos funcionarios de la cartera de turismo: un delegado de turismo en Miami y otro en París”.

Eduardo Piva

“En el primer caso, el delegado de Miami, tenía un salario mensual de 13 mil dólares desde hacía 31 años”, detalló Adorni y añadió que en el caso de la funcionaria que vivía en París “percibía desde hace 11 años unos 9 mil dólares por mes”. “Se les dio curso a estos despidos, parte del gran delirio que se encontró en la querida República Argentina”, cerró el vocero.

Aunque Adorni no brindó mayores precisiones sobre ambos funcionarios, se conoció que en pesos Piva percibía una remuneración de 11.547.101,19. Según trascendió además de su rol, es una persona que goza de un gran reconocimiento dentro de la comunidad argentina de Miami y que durante la pandemia fue de gran ayuda para quienes habían quedado varados.

Ante la repercusión de su despido y la publicación de su salario, Piva argumentó en diálogo con La Nación que “la mayoría de los países del mundo cuentan en sus mercados prioritarios con oficinas de promoción turística, de hecho, en la Argentina son numerosos los países que tienen estas estructuras y en los Estados Unidos casi todos los países del mundo mantienen estas oficinas de promoción turística”.

Lucianna Sola Suquet

Además ex funcionario aclaró que su tarea era “la de promover el turismo hacia la Argentina de estos tres países (EE.UU, México y Canadá). El crecimiento, tanto en la cantidad de frecuencias aéreas, como el arribo de ciudadanos de estos países ha sido exponencial y sitúa a los Estados Unidos como el primer país (por lejos) aportante de turistas”. En esa línea agregó: “En lo personal, he demostrado en todo momento, trabajar, aun en las condiciones más adversas, para lograr la tarea de posicionar a la Argentina en este mercado. No creo merecer el descrédito que se trata de instalar hacia mi gestión”.

En cuanto a la remuneración que recibió durante las tres décadas que prestó su servicio sostuvo que ese es el salario “correspondiente” y acorde a lo que percibe “cualquier funcionario del mismo escalafón que se desempeña en ese destino” con “el rango de consejero de embajada”.

En tanto que Sola Suquet fue designada a su cargo en el 2007 y según informaron desde Casa Rosada, percibe 8257,51 euros por mes. Desde la embajada francesa aseguraron que trabajó “durísimo” los últimos años. Si bien la ex funcionaria por el momento no se refirió públicamente a su despido se supo que durante unos diez años realizo tareas de promoción de turismo similares a las de Piva, pero centradas en Francia, Suiza y Bélgica.

DANIEL SCIOLI, LA PERSONA DETRÁS DE LA DECISIÓN

Los despidos de ambos funcionarios se dieron en el marco de la “reestructuración y reducción de gastos de este Gobierno”, señalaron fuentes oficiales y destacaron la labor del secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli quien “elevó la propuesta de la baja de ambos casos de las delegaciones turísticas que se encuentran en el exterior”.

En ese sentido detallaron que “las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Promoción Turística vienen trabajando con el área de jurídicos del ministerio del Interior” y fueron ellos quienes le enviaron a “Scioli un informe sobre las delegaciones argentinas en el exterior y sobre la situación financiera”. A partir de este documento, el ex gobernador “envió una nota a la canciller Diana Mondino, con el fin de pedir la clausura de la delegación turística en la embajada de la Argentina en Francia”.