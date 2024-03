Pequeñas adictas a la belleza: las niñas y el abuso de los cosméticos

Niñas que se encierran en el baño antes de acostarse y se hacen rutinas de skincare interminables. Influencers que promocionan limpiadores, cremas, serums, maquillajes y padres que ceden ante el pedido de sus hijas y se los compran. Son algunos de los factores que llevaron a la expansión de la cosmeticorexia entre las nenas.

La cosmeticorexia es una obsesión compulsiva por la apariencia física y el uso excesivo de cosméticos. Un problema que tiene al menos dos patas: las redes sociales y la presión social. Y si bien no hay una edad límite para sufrirla el sector en el que ha entrado con más fuerza es en el de las niñas y adolescentes, por lo que ahí se suma un tercer elemento: los padres que ceden ante el pedido de sus hijas y les proveen una gran cantidad de productos que no son recomendados para su edad.

Fueron los docentes los que comenzaron a notar la relación peligrosa que establecieron las niñas con el cuidado de su apariencia y la preocupación escaló aún más cuando advirtieron que muchas de ellas estaban sufriendo cosmeticorexia.

“Lo único que se les indica es una hidratación liviana y sí o sí el protector solar”

Así lo aseguraron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (Aiepba), quienes sostuvieron que “la tendencia cala hondo en las estudiantes, caen en un consumo desenfrenado de productos de belleza que no solo hacen mella en su autoestima, sino también pueden dañar su salud dermatológica”.

La raíz de esto, al igual que sucede con tantos otros problemas, se encuentra en las redes sociales. Aunque pueda parecer inofensivo que las nenas vean videos de influencers maquillándose o mostrando su rutina de limpieza facial, luego de horas enteras consumiendo este tipo de contenidos la imitación y las ganas de pertenecer comienzan a operar.

Como en otros casos -tal como ocurre con las apuestas virtuales- “docentes y directivos observan día a día en las escuelas cómo ese juego inicial toma ribetes patológicos. Muchas veces detrás de los chicos hay padres que promueven o al menos permiten que sus hijos caigan en distracciones que, en principio, lucen inofensivas pero que se pueden convertir en adicciones problemáticas”, subrayaron desde Aiepba.

El problema se intensifica cuando el abuso de los cosméticos se hace sin consulta previa con especialistas. Es que las niñas y adolescentes caen en las redes de estas “gurúes” del skincare y le piden a sus padres los productos que ellas promocionan sin saber si son los adecuados para su edad, sus pieles y su salud. La palabra de las influencers se vuelve incuestionable y la visita a los dermatólogos se deja de lado.

Historias platenses

Sol tiene 13 años, cursa el primer año de secundaria en el Normal 1, comenzó a cuidarse la piel cuando tenía apenas 9 años y ahora ya no sale de su casa sin usar maquillaje.

“Trato de cuidarme bien la piel, cuando me maquillo me lavo bien la cara porque tengo que dejar respirar los poros y uso un jabón especial para los granos” relató la adolescente y estos cuidados no son para menos ya que “siempre uso maquillaje, para salir, para ir al colegio, estoy todo el día maquillada”, aseveró.

A pesar de su corta edad tiene vasta experiencia “empecé a cuidarme en el 2020” pero nunca consultó con una especialista ya que tal como reconoció “aprendí sola”.

Su familia la acompaña, pero con cautela. “A mi no me gusta, no estoy de acuerdo pero ella es libre de hacer lo quiera” manifestó Pablo, su papá, pero rápidamente hizo una salvedad: “Es libre siempre y cuando se cuide y sepa que lo importante no es estar maquillada si no cuidarse”.

“Hay una tendencia en niñas cada vez más jóvenes que quieren maquillarse o hacerse limpiezas, la demanda es cada vez mayor”, confirmó desde le Centro Dermatológico Platense, la doctora Ana Insaurralde (M.P 17409).

Para la médica “lo ideal es que las niñas no usen maquillajes ni ningún tipo de cosméticos. Lo único que se les indica -según el tipo de piel- es una hidratación liviana, normalmente a base de avena que ideal para pieles jóvenes y si o si el protector solar. Solo eso”.

Pero para eso deben llegar a consulta y no todas lo hacen porque así como lo reveló sol aprenden solas.

“Las que llegan al consultorio nos cuentan todo lo que usan y generalmente son un gran número de productos innecesarios que son recomendados en las redes sociales sin ningún tipo de criterio”, sostuvo al respecto la dermatóloga Ana Karina Ochoa y completó que “si bien esta etapa de la vida es ideal para comenzar a cuidarse la piel con el objetivo de promover la salud, los consejos de las redes sociales que no tienen en cuenta que no todos somos iguales y que a diferentes edades la piel necesitará diferentes cuidados llevan a los muy jóvenes a consumir cosméticos en especial con beneficios antiage como los sérums y las cremas con retinol, vitamina c, hialurónico destinados a personas adultas”.

“Yo nada más me lavo la cara a la mañana y a la noche. Empecé a hacerlo porque me salían granitos” contó a EL DIA Luciana una niña de 11 años que en su tiempo libre ve “videos en Tik Tok de cómo cuidarse la piel”. Su mamá manifestó que “la paleta de maquillajes y ese tipo de productos los pide en fechas especiales como cumpleaños, día del niño o navidad”, pero ella cree que aún es chica para eso.

“En lo personal, no me agrada la idea de que adolescentes estén todo día maquilladas, me parece que es meterlas en un mundo superficial del que después es difícil salir, aporta a generar más inseguridades de lo que generan las redes sociales”, expresó la madre.

La inquietud de esta mamá se basa en las presiones sociales que históricamente recayeron sobre la imagen corporal. En esa línea, los docentes pertenecientes a Aiepba coincidieron en que “la preocupación por la imagen no es una novedad, pero a ello se le agrega una necesidad cada vez más temprana de acceder a entornos donde se hace culto de la belleza. La primera infancia también se ve involucrada en esta tendencia, llegando a absurdos como cumpleaños en un spa para niñas de 4 o 5 años, con tratamientos de cremas, que si bien son recreativos comienzan a sembrar una preocupación excesiva por lo estético”.

Las consecuencias

Así como Sol y Luciana, muchas otras adolescentes recurren a internet para informarse y pocas creen que es necesario consultar con especialistas. Pero esto es fundamental, ya que es allí donde se define que es lo ideal para cada persona, no hay un tratamiento ni producto universal que sirva para todas las pieles.

“El tipo de tratamiento que merece cada piel se ve en el momento de hacer la consulta, se evalúa a la paciente y ahí se ve que es lo ideal para cada una de ellas. Pero en las niñas normalmente no hace falta ningún tipo de tratamiento específico”, explicó Insaurralde.

En el caso de las adolescentes, “cuando empiezan a maquillarse lo que sí le indicamos es que se realicen una limpieza de la piel antes de la colocación de los productos y que se los saque antes de dormir. Para eso recurrimos a aguas micelares, a geles de limpieza neutros o si es una piel con tendencia acneica, seborreica se le puede indicar un gel especifico”, detalló Insaurralde. Pero solo eso, todo el resto de productos y las rutinas de pasos interminables no son necesarias y mucho menos recomendadas.

“A la larga se les seca la piel, se les irrita, aparecen eccemas y la piel se vuelve más sensible”

Si bien a las niñas les puede parecer un juego, el uso de cremas y productos que no son adecuados para sus pieles y edades es contraproducente. A la larga “se les seca la piel, se les irrita, aparecen eccemas y eso hace que la piel después esté más finita, más sensible o requiera mayor hidratación o una hidratación mas intensa. Por eso siempre tienen que consultar”, destacó la dermatóloga.

Ante esto, su colega Ana Karina Ochoa añadió que una vez que se presentan estas consecuencias por el mal uso de productos lo que ocurre es todavía peor ya “que al no saber qué hacer para resolverlo las jóvenes deciden comprar aún más productos y aplicarse más activos que no necesitan”.

Es por eso que ambas coinciden en que es fundamental asistir a una consulta previa. Pero tan importante como eso, es el acompañamiento y la cautela de los padres que no deben ceder ante todos los pedidos de sus hijas. “Cuando vienen pacientes jóvenes y piden cosas inadecuadas me niego a recomendárselas” además de que “nunca atiendo a menores sin sus padres a quienes les hablo especialmente en la consulta para que no sigan los pedidos ni caprichos de las niñas y evitar así algo que les pueda hacer mal”, concluyó Insaurralde.