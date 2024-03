River va por más: la zona A tiene acción de cara a los Cuartos

La zona A empieza a entrar en zona de definiciones, ya que entre hoy y mañana se jugarán partidos importantes pensando en quiénes serán los cuatro equipos que se clasificarán a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

La acción arrancará esta noche desde las 20 en el Gigante de Arroyito, cuando Rosario Central y Barracas Central se crucen en un partido que tiene aroma de final para los dueños de casa ya que deben sumar tres puntos si quieren llegar a las últimas dos fechas con posibilidades de clasificar. El Guapo, por ahora, es uno de los cuatro clasificados.

En tanto que a las 21 horas en Córdoba Instituto buscará dejar atrás la derrota contra Vélez de la fecha pasada. Pero enfrente tendrá a uno de los equipos que mejor está jugando en la actualidad y que es puntero de la zona A junto a River y el Fortín. Su defecto es cuando le toca jugar como visitante, donde no ha podido obtener los mismos resultados. Si el Bicho gana quedará a un paso de la clasificación.

En tanto que mañana el gran partido se jugará en el Tomás A. Ducó. A las 20:30 Huracán se cruzará contra el poderosom River, que si bien está arriba y acaba de ganar la Supercopa de campeones tene a su entrenador Martín Demichelis en duda y cuestionado por los hinchas: el equipo juega mal y la semana pasada fue goleado en un amistoso por Independiente Rivadavia de Mendoza.

Teniendo en cuenta que los cinco convocados a sus selecciones (Franco Armani, Paulo Díaz, Nicolás Fonseca, Pablo Solari y Claudio Echeverri) se sumarían recién hoy y por eso podría haber algunos cambios en la formación inicial.

En la defensa podría deducirse el cambio de Paulo Díaz, titular el martes ante Francia con la selección chilena. Un probable once de River sería con: Franco Armani; Andrés Herrera, Sebastián Boselli, Leandro González Pírez, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

En cuanto a los que tienen que regresar, iría al banco, cómo es habitual, Nicolás Fonseca y podrían descansar también en ese sentido (siendo suplentes) Pablo Solari y Clauduo Echeverri. Armani, sin minutos con Argentina, no tendría problemas para ser titular.

El DT de Huracán, Frank Darío Kudelka, se refirió a la importancia del partido teniendo en cuenta que su equipo viene de perder en un partido polémico ante Barracas.

“Quiero ser respetuoso pero no es que me preocupe River. Sabemos la calidad que tiene en cantidad e individualidad pero es un partido desafiante en el cual no tenemos que ir pensando a ver qué pasa”, analizó y agregó: “Tenemos que pensar en ir a buscar el resultado. Eso es lo que hay que inculcarles a los jugadores. Tenemos con qué para ganar este partido”.