Se encendieron las alarmas en la Selección Argentina: Marcos Senesi sufrió una lesión y se perdería los amistosos

El defensor Marcos Senesi, uno de los jugadores convocados por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección argentina, se retiró hoy lesionado en el partido entre el Bournemouth y el Burnley por la Premier League de Inglaterra.

Senesi encendió las alarmas en el elenco albiceleste luego de ser citado por Scaloni, dado que sufrió una molestia en la pierna izquierda y tuvo que dejar el campo de juego en la victoria de su equipo por 2 a 0 en su visita al Burnley.

El marcador central se realizará los estudios correspondientes para saber si la lesión le impedirá sumarse al conjunto argentino para los duelos El Salvador y Costa Rica en Estados Unidos. La "Scaloneta" se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

¡ATENCIÓN SCALONI! Senesi sintió un fuerte dolor y tuvo que salir lesionado en Burnley vs. Bournemouth. Es uno de los convocados de la Selección Argentina para los amistosos de este mes.



📺 Mirá toda la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/GQJqkHCaXt — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024

Posteriormente, el camino de Argentina continuará con dos compromisos previos a la Copa América de Estados Unidos 2024: Ecuador, el domingo 9 de junio, en el Estadio Soldier Field de Chicago, y Guatemala, el viernes 14 del mismo mes en la ciudad de Washington, en el FedEX Field.

Una vez concluido esto, la Selección Nacional, que encabeza el Grupo A, tendrá su estreno en el certamen continental el jueves 20 de junio en el Mercedes Stadium de Atlanta frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo. El cronograma en la zona seguirá el martes 25 ante Chile, en el estadio MetLife de New Jersey, y cerrará la fase de grupos el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

La lista de convocados por Scaloni para los amistosos:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV-Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa-Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis-España), Nehuén Pérez (Udinese-Italia), Nicolás Otamendi (Benfica-Portugal), Cristian Romero (Tottenham-Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon-Francia), Marcos Senesi (Bournemouth-Inglaterra), Nahuel Molina (Atlético Madrid-España) y Valentín Barco (Brighton-Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen- Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-España), Leandro Paredes (Roma-Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool- Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea-Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham-Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton-Inglaterra), Valentín Carboni (Monza-Italia) y Nicolás González (Fiorentina- Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United-Inglaterra), Ángel Di María (Benfica-Portugal), Lionel Messi (Inter Miami- Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City-Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter-Italia) y Paulo Dybala (Roma-Italia).