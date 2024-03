El Gobierno apura el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, comenzó a trabajar ayer en el proyecto de ley que tiene como objetivo bajar la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Con el respaldo del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de la cartera de Justicia publicó en redes sociales una foto donde se lo puede ver iniciando las tareas para la puesta en marcha del proyecto de ley de minoridad.

“Trabajando en la nueva Ley de minoridad con @PatoBullrich y nuestros asesores que próximamente enviaremos al Congreso. Nuestro objetivo es tener una sociedad en la que triunfe la justicia”, aseguró Cúneo Libarona en el posteo.

Entre “delito de adulto y pena de adulto” -que no establece un umbral a partir del cual un joven puede ser pasible de ser enjuiciado y condenado a pena de cárcel- y el piso de los 14 años para ser culpable de un crimen, el ministro Cúneo Libarona está trabajado sobre esta segunda opción, según lo planteó el funcionario.

Cúneo Libarona busca armonizar en un solo proyecto el contenido de al menos 32 iniciativas que se presentaron en los últimos tiempos, de las cuales 30 coinciden en fijar en 14 años la responsabilidad. “Hay consenso sobre esto”, afirmó el funcionario, que aclaró que su iniciativa contempla, al mismo tiempo, la creación de una instancia de resocialización para ofrecerle a aquel que reciba un castigo penal por un delito grave un tratamiento y una alternativa para salir de la actividad ilícita.

“El Estado no le presta atención a los menores, pero es un problema que no es de ahora. En Argentina los políticos hablan y escriben pero no hacen. Tenemos como proyecto el Régimen Penal de la Minoridad, porque hay que cambiar sustancialmente todo el sistema, no solo en cuanto a la inimputabilidad. Hoy, los jóvenes que están presos, para llegar a estar presos, cometieron delitos gravísimos, como robo con armas consumado, asociación ilícita, violación. Para cambiar esto no hay que meterlo preso solamente al chico, sino darle un tratamiento en serio, no esta porquería, porque esto es más crimen. Hay consenso que esto hay que cambiarlo, pero nunca se ha hecho”, afirmó.

La construcción de cárceles especiales

En alerta por los cuestionamientos de la oposición, el Gobierno incluirá en el proyecto la construcción de cárceles especialmente destinadas para menores de entre 14 y 18 años, con un tratamiento especial de los adultos.

“No se llamarán cárceles: serán ‘establecimientos educativos’”, adelantó una voz al tanto de la letra del proyecto. “El kirchnerismo no va a poder oponerse. Tendrá que elegir entre estar del lado de los narcos o de las víctimas”, aseguró un dirigente que rodea al Presidente.

El anticipo de Bullrich

La ministra Bullrich, en tanto, había anticipado que el Gobierno nacional enviaría al Congreso una ley para bajar la edad en que los menores pueden ser imputados por la Justicia tras cometer un delito.

El anuncio fue realizado el viernes, en el mismo mensaje donde contó que la Policía de Santa Fe detuvo al menor de 15 años que asesinó al playero Bruno Bussanich en la ciudad de Rosario y que quedó a disposición de la Justicia de Menores.

“Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia”, señaló la funcionaria en redes sociales.

En la misma línea, precisó: “Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

El jefe de Estado también se expresó al respecto por el mismo canal al precisar que “el que las hace, las paga” y su vocero, Manuel Adorni, indicó: “Se logró detener al asesino que fusiló al playero en Rosario: tiene 15 años. Delito de adulto, pena de adulto”.

“El Menor que comete un delito de mayor debe ser juzgado como mayor”

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó la necesidad de reformar de manera urgente el régimen penal juvenil y propuso un principio que también empezó a ser promovido desde la Casa Rosada: “Tiene que haber una modificación del Código Penal, que permita que a los menores de edad que cometen delitos de mayores de edad sean juzgados como mayores”.

“No es excusa la marginalidad, la pobreza o la vulnerabilidad para cometer delitos extremos”, advirtió el gobernador de Santa Fe.