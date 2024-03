El audio del VAR de una de las jugadas polémicas entre Barracas Central e Independiente

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el audio de una de las jugadas que generó polémica en el encuentro entre Barracas Central e Independiente, donde el equipo de Avellaneda pidió penal por una mano de Carlos Arce tras un cabezazo de Felipe Aguilar cabeceó sobre el final del partido.

“Tras una disputa aérea donde atacante y defensa pugnan por el balón, este es cabeceado por el delantero, quien tenía sujetado a su rival por el cuello, pegando en primer lugar en la cabeza del defensa y posteriormente en el brazo y hombro; el cual se hallaba en una posición justificable y natural para un salto", inició el audio que tiene la conversación de la terna arbitral.

"Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, indicó.

“El equipo VAR, en su chequeo, con distintos ángulos y velocidades y el uso de las consideraciones, evalúa al igual que el árbitro que se trata de una mano no sancionable de una acción de juego, confirmando la decisión inicial de no penal”, agregó la locución.

El video, que se extiende por menos de dos minutos, expone las charlas que mantuvo el equipo arbitral a los 41 minutos del segundo tiempo, en el mismo agregó Lobo Medina: “Fijáte donde pega, quiero ver dónde pega. Cabecea y le pega por acción de juego. Sí, está todo chequeado”.

“De la cabeza del atacante a la mano Pablo, nada. No hay distancia, no hay nada. Le cae en la mano la pelota”, indicó el asistente en cancha a Dóvalo mientras tanto.

“Sí, le pega en la mano por acción del juego. En la disputa está de espalda”, vuelve a subrayar Lobo Medina desde la cabina de videoarbitraje en el predio de AFA.

“Pablo, está todo chequeado. Le pega en la mano a Arce, pero por acción de juego en la disputa”, reafirmó.

Aunque se reveló el audio de esta jugada, en Independiente aguardan por la acción del primer tiempo que había generado aún más polémica en Avellaneda: Alexis Domínguez tuvo una dura entrada sobre el capitán Iván Marcone en la mitad de la cancha y el juez consideró que solo era para tarjeta amarilla. Más allá de la queja pidiendo una expulsión, el tema se profundizó cuando Domínguez anotó el 2-1 transitorio para el local.

¿Tévez y Marcone a la Justicia?

Por su parte, la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) planea iniciar acciones legales contra Carlos Tevez e Iván Marcone por sus fuertes declaraciones contra Pablo Dóvalo. El abogado del gremio se comunicó con el árbitro del partido y le informó que iba a reunir todo el material de lo que dijeron el técnico y los futbolistas del Rojo (en especial del capitán Marcone), y que podría demandarlos, aseguró el portal TyC Sports.

Esto se realizaría por la vieja advertencia de la Asociación de Árbitros ante el "agravio y hostigamiento": en septiembre de 2022, la Asociación (encabezada por Federico Beligoy como Secretario General) había denunciado que el colegio arbitral era víctima de un "constante agravio y hostigamiento" y que llevarían adelante "acciones judiciales pertinentes para salvaguardar" su "buen nombre y honor".

El material a reunir son las declaraciones de los protagonistas, sobre todo las de Tevez, que fuertemente crítico de la labor arbitral en conferencia de prensa luego de la igualdad 2 a 2 en el estadio de Huracán. "Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", lanzó el entrenador. Y luego agregó: "Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia".

Además, aseguró que “sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas” y subió la temperatura al remarcar que "es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Caliente...". “Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos", sentenció.

Por su parte, Marcone dijo que “el árbitro no sabe qué decir. No tiene explicaciones. Lo que me diga no tiene sentido, no va a tener explicación. Él puede elegir seguir viniendo a dirigir acá y seguir así. No va a tener nunca explicación”.

"Él elige no tener las manos limpias. Nosotros somos los damnificados, lo sabemos. En todo este proceso tenemos que dejar atrás esto y seguir. Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar", agregó. "Te da mucha tristeza porque se perjudica el fútbol argentino y se ve afuera. Es triste. Carlos (Tévez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Yo escucho a la gente que dice 'no, pará el juego'. Yo no puedo pararme adelante de la pelota y decir que no se juegue hasta que la vaya a revisar. Si no la quiere revisar, no la va a ir a ver. Es más fácil que nos saque amarilla o nos expulse a nosotros que parar el partido. Acá no se para el partido para ir a ver, sino que te dicen que saques rápido", sentenció el mediocampista.