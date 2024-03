VIDEO. Sigue Leonardo Madelón en Gimnasia: "Tenemos que mostrar otra rebeldía"

Tras la derrota de esta tarde de Gimnasia ante Argentinos Juniors en La Paternal, el futuro de Leonardo Madelón al frente del Lobo quedó pendiendo de un hilo.

Antes de la conferencia de prensa, hubo una reunión en el vestuario con los dirigentes. Por el lado de la dirigencia, ingresaron al vestuario visitante el presidente Mariano Cowen, y los dirigentes González Arzac y Juan Pablo Arrién.

Como adelantó EL DIA, el entrenador continuará en el cargo y mañana el plantel entrenará en Abasto.

En conferencia de prensa, el entrenador del Lobo confirmó que sigue. “Uno no es cínico, no es necio, lo de hoy no nos gustó a ninguno. Hay un partido en dos días y vamos a entrenar y recuperar jugadores, para poner lo mejor”, sentenció desde el inicio.

“Tenemos que mostrar otra rebeldía y otra producción. Esto va a pasar. Nosotros no tenemos problemas en el grupo, los chicos están todos golpeados. Hablamos con los dirigentes. No vamos a cometer ninguna locura”, dijo en relación a su futuro en el club de Estancia Chica.

Además, se dirigió a los hinchas para enviar tranquilidad: “Si hay alguien que pasó buenos momentos y quiere a este club, soy yo, que pasé por momentos difíciles. Uno lo siente pero no hay que tomar decisiones apresuradas, siempre pensar que se puede revertir”.

A su vez, recordó que para la próxima fecha recuperarán varios jugadores que “hoy no llegaban” y “vamos a cambiarlo todo”. “Hay que abstraerse, estar juntos y la gente no tiene que comerse ningún cuento. Hoy no estuvimos a la altura y hay que sacar rápido y pensar en Barracas, el sábado a las 17 hs”, agregó.

“Tuvimos una semana linda de entrenamiento pensando en hacer todo bien e hicimos todo mal. Tenemos que tener mucha calma, temple, pensar bien, estar con la gente que piensa como vos, contagiar al plantel con la mejor energía. Ponerse a tope y salir adelante, no hay misterio, no tengo que mentir. Estamos para jugar al fútbol, para dirigir, los jugadores no son los únicos importantes acá”, señaló.

Y reiteró: “Habrá algunos cambios y buscaremos lo mejor pero no podemos fallar. Es un club que quiero mucho, estoy todo el día pensando en Gimnasia y no quiero que esto termine mal, por eso voy a poner toda la energía otra vez y forzar para que salga bien el sábado”.