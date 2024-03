Madelón y el Lobo buscan aire para el futuro

Con necesidades, varias bajas y tres variantes, Gimnasia visitará esta tarde a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. El juego comenzará a las 17.00 y será arbitrado por Andrés Merlos, con Ezequiel Brailovsky y Lucas Pardo como asistentes y Jonathan Barrios como Cuarto árbitro. En el VAR estará a cargo Héctor Paletta con la colaboración de Pablo Giménez.

Tras una derrota dolorosa ante Instituto en el Bosque, porque jugó quizá su peor partido del ciclo, Leonardo Madelón llega presionado al cotejo ante el Bicho. A pesar de haber sumado el 49% de los puntos en el ciclo, la resistencia inicial de algunos a sus características como entrenador sumó adeptos por los malos resultados del final de la temporada pasada (que terminó con Gimnasia jugando un desempate por no descender y no precisamente por culpa de Madelón), por la acumulacion de campañas mediocres en los últimos años y porque el equipo no está jugando bien, con refuerzos con escasa participación y flojos rendimientos individuales en general, más allá de errores del cuerpo técnico. Que los hay, claro que sí

Suspendidos Yonathan Cabral y Matías Abaldo, Madelón dispuso tres cambios para esta tarde. Como Leonardo Morales no está en condiciones de volver por un dolor en el tendón del aductor derecho, ingresará Federico Milo por el expulsado Cabral y Gustavo Canto acompañará a Felipe Sánchez en la zaga central. En la mitad de la cancha, Nicolás Colazo jugará su primer partido del año por el uruguayo Abaldo, de manera que Benjamín Domínguez cambiará de lado y jugará por la derecha. La tercera modificación implica un cambio táctico: el Lobo volverá a jugar 4-4-2 con el ingreso de Eric Ramírez por Yonatán Rodríguez. Pablo De Blasis será el acompañante de Rodrigo Saravia en el círculo central.

Otra vez estará ausente Morales y su reemplazo será Canto. Toda una incógnita ahí

Además de la ausencia por lesión del Yacaré Morales, hay que anotar en el parte médico a Juan de Dios Pintado, Lucas Castro, Cristian Colmán y Matías Miranda. A ellos se suman los suspendidos Yonathan Cabral y Matías Abaldo, lo que generó huecos en el banco de relevos. Estarán mañana junto a Madelon: Marcos Ledesma, Luciano Gómez, Juan Cruz Cortazzo, Rodrigo Gallo, Agustín Bolívar, Yonatán Rodríguez, David Zalazar, Lautaro Chávez, Matías Ramírez, Franco Troyansky, Rodrigo Castillo y Leandro Mamut.

El rival tripero, Argentinos Juniors, suma 14 unidades y aspira a clasificar entre los cuatro primeros de la zona, lugar que ostentaba hasta el inicio de esta novena jornada de la Copa de la Liga. Más allá de que viene de caer ante Independiente en el Libertadores de América, en su casa de La Paternal tiene puntaje perfecto al haber derrotado a Deportivo Riestra, Banfield, Independiente Rivadavia y a Platense en la fecha de los clásicos.

Madelón se juega parte de su futuro esta tarde en La Paternal

Lesionado Leonardo Heredia, quien no fue al banco contra Independiente por una rotura de meniscos, el entrenador Pablo Guede deberá retocar el equipo obligatoriamente por la expulsión de Francisco Álvarez, por quien ingresaría Sebastián Prieto. Además, Thiago Santamaría tiene chances de jugar por Fernando Meza y Nicolas Oroz pelea por el lugar de Emiliano Viveros. Así, El Bicho -con 12 de sus 14 puntos sumados en el Diego Maradona- formaría con Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Tobías Palacio, Román Vega, Sebastián Prieto; Emiliano Viveros o Nicolás Oroz, Franco Moyano, Alan Lescano; Gastón Verón, Maximiliano Romero; y Luciano Gondou.

FRANCO TORRES, FUERA DEL BANCO Y CON DESTINO CHILE

El extremo Franco Torres, que iba a integrar el banco por primera vez frente a Argentinos Juniors, abandonó ayer la concentración porque su destino está en el fútbol chileno. Jugará a préstamo en Copiapó, sin cargo y con una opción de 400 mil dólares por el 80% de la ficha.