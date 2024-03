La agenda deportiva de este fin de semana: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tiene la continuación de la Copa de la Liga con los encuentros de Gimnasia y Estudiantes ante Barracas Central y Sarmiento respectivamente. Además, por la tarde se enfrentarán River e Independiente en Avellaneda.

SÁBADO 9 DE MARZO

Copa de la Liga

17:00 Sarmiento vs Estudiantes (LP) TNT SPORTS

17:00 Gimnasia vs. Barracas Central ESPN Premium / TV PUBLICA

19:15 Independiente vs River Plate ESPN Premium

21:30 Platense vs San Lorenzo TNT SPORTS

21:30 Rosario Central vs Instituto ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

14:30 Arsenal FC vs Brentford STAR +

LIGA DE ESPAÑA

14:30 Granada vs Real Sociedad DGO/ DSPORTS / 1610

17:00 Girona vs Osasuna DGO / DSPORTS / 1610

SERIE A

14:00 Bologna vs Inter DGO/ESPN/STAR +

16:45 Genoa vs Monza STAR +

BUNDESLIGA

14:30 Werder Bremen vs B. Dortmund DGO / ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lorient vs Lyon STAR +

16:50 Lens vs. Brest STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:00 New York FC vs Portland Timbers Apple TV

16:00 Toronto FC vs Charlotte FC Apple TV

19:00 Inter Miami vs Montreal Apple TV

21:30 Atlanta United vs New England Apple TV

21:30 New York RB vs Dallas Apple TV

21:30 Orlando City vs Minnesota Apple TV

21:30 Philadelphia vs Seattle Sounders Apple TV

21:30 Columbus Crew vs Chicago Fire Apple TV

22:30 Austin FC vs St. Louis City Apple TV

23:30 Real Salt Lake vs Colorado Apple TV

PRIMERA NACIONAL

17:00 Estudiantes (BA) vs Chacarita TYC SPORTS

17:00 San Miguel vs San Martin (SJ)

17:00 Dep. Madryn vs Nueva Chicago

17:00 Def. de Belgrano vs Almagro

19:00 Ferro vs Brown (PM)

21:00 Chaco For Ever vs Brown (A)

21:30 Quilmes vs Arsenal TYC SPORTS

PRIMERA "B"

17:00 Villa Dalmine vs Argentino (Q)

17:00 Midland vs Comunicaciones

17:00 Cañuelas vs Argentino (M)

17:00 Sacachispas vs Flandria

17:00 Acassuso vs Colegiales

VOLEY: LIGA ARGENTINA



13:30 San Lorenzo vs. UPCN TYC SPORTS

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Perpignan vs. Toulouse STAR +

SEIS NACIONES

13:15 Inglaterra vs. Irlanda DGO / ESPN 4 / STAR +

INDYCAR

16:00 Clasificación STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

14:30 Mirandés vs. Eldense STAR +

14:30 Valladolid vs. Zaragoza DGO / DSPORTS / 1618

17:30 Cartagena vs. Racing de Ferrol DGO / DSPORTS / 1618

F1 - GP DE ARABIA SAUDITA

13:55 Carrera STAR +

ATP 1000 - INDIAN WELLS

16:00 Segunda Ronda STAR +

23:50 Segunda Ronda DGO / ESPN 4 / STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

16:30 Selknam vs. Peñarol Rugby DGO / ESPN 4 / STAR +

19:00 Yacare XV vs. Cobras Brasil DGO / ESPN 4 / STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

16:30 Molenbeek vs. Anderlecht FOX SPORTS

PRIMERA D

17:00 S.A.T. vs Barrancas FC

17:00 Def. de Glew vs Estrella del Sur

17:00 Juventud Bernal vs Camioneros

17:00 Provincial Lobos vs Nautico Hacoaj

PRIMERA C

17:00 Centro Español vs Central Ballester

NASCAR XFINITY SERIES

18:30 Phoenix DGO / DSPORTS MOTOR / 1614

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

18:40 Franca vs. Hebraica Macabi DGO / DSPORTS 2 / 1612

22:10 Halcones vs. Nacional DGO / DSPORTS 2 / 1612

A1 PADEL

20:00 Semifinales - Puebla STAR +

BOXEO

21:00 Jesus Arechiga vs. Israel Ramirez DGO / ESPN 2 / STAR +

21:30 Abraham "King Kong" Tebes vs. Martín Bulacio DGO / DSPORTS FIGHT / 1620

BELLATOR MMA

23:59 O'Malley vs. Marlon Vera

DOMINGO 10 DE MARZO

COPA DE LA LIGA

17:00 Godoy Cruz vs Newell's ESPN Premium

17:00 Huracán vs Argentinos TNT SPORTS

19:15 Def y Justicia vs Unión TNT SPORTS

19:15 Talleres (C) vs Atl Tucumán ESPN Premium

21:30 Boca Juniors vs Racing Club TNT SPORTS

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

00:30 Los Angeles FC vs Kansas City Apple TV

00:30 SJ Earthquakes vs Vancouver Apple TV

17:00 Cincinnati vs DC United Apple TV

17:00 Nashville SC vs L.A. Galaxy Apple TV

PREMIER LEAGUE

10:00 Aston Villa vs Tottenham DGO / ESPN / STAR +

11:00 Brighton And Hove vs Nottingham Forest DGO / ESPN 2 / STAR +

11:00 West Ham vs Burnley STAR +

12:45 Liverpool vs Manchester City DGO / ESPN / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Alavés vs Rayo Vallecano DGO / ESPN 4 / STAR +

12:15 Las Palmas vs Athletic Bilbao DGO / DSPORTS+ / 1613

14:30 Real Madrid vs Celta de Vigo DGO / DSPORTS / 1610

17:00 Betis vs Villarreal DGO / DSPORTS / 1610

SERIE A

08:30 Lecce vs Hellas Verona STAR +

11:00 Milan vs Empoli STAR +

14:00 Juventus vs Atalanta DGO / ESPN 4 / STAR +

16:45 Fiorentina vs Roma DGO / ESPN / STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Bochum vs Friburgo STAR +

13:30 Frankfurt vs Hoffenheim STAR +

15:30 B. Leverkusen vs Wolfsburgo DGO / ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 PSG vs Reims DGO / ESPN 2 / STAR +

11:00 Le Havre vs Toulouse

11:00 Metz vs Clermont

11:00 RC Strasbourg vs Monaco

13:05 Lille vs Rennes STAR +

16:45 Marsella vs Nantes STAR +

PRIMERA NACIONAL

17:00 Guemes (SdE) vs Tristan Suarez

17:00 Gimnasia (J) vs All Boys

17:00 Alte Brown vs Mitre (SdE) TYC SPORTS

17:00 Def. Unidos vs Gimnasia (M)

17:30 Dep. Maipu vs Agropecuario

18:00 Alvarado vs Patronato

19:10 Talleres (RdE) vs San Martin (T) DGO / DSPORTS / 1610

19:10 Colon vs Aldosivi TYC SPORTS

20:00 Estudiantes (RC) vs Racing (C)

NBA

20:00 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers DGO / ESPN 3 / STAR +

22:30 LA Lakers vs. Minnesota Timberwolves DGO / ESPN 3 / STAR +

PRIMERA "B"

17:00 Los Andes vs Liniers

17:00 Merlo vs Villa San Carlos

17:00 San Martin (B) vs UAI Urquiza

LIGA NACIONAL

11:30 Peñarol vs. Zárate Básquet DGO / DSPORTS / 1610

20:10 San Lorenzo vs. Obras DGO / DSPORTS / 1610

EFL CHAMPIONSHIP

09:00 Huddersfield vs. West Brom STAR +

PARIS - NIZA (CICLISMO)

09:05 Etapa #8 DGO / ESPN 3 / STAR +

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Racing Santander vs. Tenerife STAR +

12:15 Levante vs. Sporting Gijón DGO / DSPORTS / 1618

14:30 Eibar vs. Burgos DGO / DSPORTS / 1618

17:00 Alcorcón vs. Espanyol STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

10:00 Fenerbahce vs. Pendikspor FOX SPORTS 3 / STAR +

EREDIVISIE

10:30 Ajax vs F. Sittard STAR +

16:00 Feyenoord vs Heracles STAR +

INDYCAR SERIES

10:50 Carrera STAR +

MOTO GP

10:55 Carrera DGO / ESPN 3 / STAR +

SEIS NACIONES

11:55 Gales vs. Francia DGO / ESPN 4 / STAR +

INDYCAR

13:00 St. Petesburgo – Carrera DGO / ESPN 2 / STAR +

A1 PADEL

13:00 Puebla – Final STAR +

LIGA ACB

08:30 Tenerife vs. Real Madrid FOX SPORTS 2

14:30 Baaskonia vs. Barcelona FOX SPORTS

ATP 1000 - INDIAN WELLS

15:00 Tercera Ronda STAR +

22:00 Tercera Ronda DGO / ESPN 2 / STAR +

NASCAR CUP SERIES

17:00 Phoenix 500 DGO / DSPORTS MOTOR / 1614

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Racing 92 vs. Toulon DGO / ESPN 4 / STAR +

PRIMERA D

17:00 Estrella Berisso vs Pilar

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

20:40 Quimsa vs. Real Estelí DGO / DSPORTS 2 / 1612

COPA ORO DE LA CONCACAF

21:00 Estados Unidos Femenino vs. Brasil Femenino