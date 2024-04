En plena interna dentro del oficialismo tras el cruce entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y la legisladora Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, se sumó un nuevo suceso que enciende la polémica: La Libertad Avanza (LLA) cambió de jefe de bloque en la Cámara baja. Tras la renuncia del diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Oscar Zago como titular de la bancada, se confirmó que su par cordobés Gabriel Bornoroni tomará su cargo.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros de @LLibertadAvanza por haberme elegido como el nuevo presidente de bloque. Vamos a seguir trabajando para aprobar las leyes que necesita @JMilei para sacar adelante al país. VLLC!!!", escribió en X el nuevo jefe de bloque del oficialismo en el recinto.

Juliana Santillán, diputada nacional de LLA, habló en A Dos Voces por TN tras la designación de Gabriel Bornoroni. “Se lo eligió con toda la tranquilidad y la transparencia”, remarcó.

Durante la tarde del miércoles, en una entrevista con LN+, el diputado Oscar Zago anticipó que no tendría problema en dejar la presidencia: “Si quieren que deje la presidencia, la dejo. No me ato a ningún cargo. No me quedo colgado de un carguito. Si quieren que me corra como presidente del bloque, tienen todo el derecho los diputados”. Luego, desde su entorno, consultado por este medio, admitieron que sería una posibilidad armar un espacio propio: “Armo mi bloque y se vienen conmigo los que quieran”.