La diputada nacional del GEN y Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, cuestionó a los candidatos elegidos por el Gobierno para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia y rechazó, en especial, la designación del juez Ariel Lijo: “No reúne las características impolutas que se pretenden para el cargo”, advirtió, a la par que sugirió un supuesto pacto secreto entre el presidente, Javier Milei, y Cristina Kirchner para avanzar en la decisión: “Hoy se sabe que nada sale en el Senado (que debe aprobar el pliego del magistrado) sin el acuerdo de la expresidenta”, sentenció durante una entrevista en la redacción de EL DIA en la que además criticó en muy duros términos la marcha de la gestión libertaria. “Mi mirada es de extrema preocupación: por las formas de un presidente que no termina de entender que vivimos en democracia, que gobierna por decreto y descalifica en función de su estado de ánimo, pero también por el contenido, por los despidos en la administración pública sin reparar en que atrás de cada persona desocupada hay una historia, una familia, alguien que sufre”, lamentó, mientras aseguró que La Libertad Avanza (LLA) “es un rejunte de gente, un bloque atado con alfileres”.

La visita de Stolbizer a La Plata tuvo como objetivo respaldar el lanzamiento del frente Juntos por la Ciudad, que integran la UCR, el GEN, parte del PRO, la Coalición Cívica - ARI, el Partido Socialista y el sector del exsenador Gabriel Monzó. Un armado que la diputada definió como “un camino intermedio, moderado, una alternativa de racionalidad y equilibrio frente a una grieta que el propio Presidente intenta reeditar. Entendemos a Milei como el emergente de los fracasos anteriores y lo que buscamos evitar es que si a este Gobierno le va mal la única alternativa sea volver al kirchnerismo”.

En ese sentido, la legisladora nacional alentó que una coalición similar pueda replicarse a nivel nacional o provincial, “lejos de Milei, pero también de Axel Kicillof”, aclaró y propuso: “Hay que pensar cómo se reconstruye el vínculo de confianza entre la sociedad y la política, para volver a pensarnos como una alternativa”.

La líder del GEN bregó también por “recuperar la visión humanista” de la política, algo que, subrayó, se logra en el encuentro “cara a cara” como el que ayer mantuvo con empresarios y comerciantes de la Ciudad que, según contó, le transmitieron su preocupación por la presión tributaria y la inflación que, en un contexto de caída de ventas, impacta en el costo de los alquileres y de servicios como luz y gas.

Por eso, reclamó que el Gobierno “se aboque a resolver los problemas de la gente” y ató el apoyo a la Ley Ómnibus en el Congreso a que antes el Ejecutivo “despeje todos los temas que no hacen a la generación de empleo, a atender la crisis ni la inflación. El foco tiene que estar puesto en atender la emergencia económica, fiscal y financiera”.

Por último, Stolbizer disparó contra las designaciones del jurista Manuel García-Mansilla y del juez federal Ariel Lijo para cubrir vacantes en la Corte Suprema y hasta deslizó en la movida un presunto acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner

“La primera irregularidad está en promover en la misma comunicación el pliego de Lijo y el de García-Mansilla, cuando en realidad no hay dos vacantes, sino una. Yo me pregunto qué hay detrás, por qué jubilan anticipadamente al juez Juan Carlos Maqueda que todavía tiene varios meses de mandato (hasta diciembre, cuando cumpla 75 años)”, disparó la diputada nacional, quien en segundo lugar señaló que “esa Corte necesita mujeres”.

Luego, Stolbizer se detuvo en los candidatos que, subrayó, “deberían ser personas intachables, incuestionables. No es así, ninguno de los dos postulantes propuestos para la Corte tiene el nivel de legitimidad que exige este lugar. En particular, Lijo ha tenido comportamientos reprochables y no reúne las características impolutas que se pretenden para el cargo”. Y dio a entender que la designación viene amañada, “con una negociación política detrás, porque se sabe que nada sale en el Senado si no tiene el acuerdo de Cristina. Es como si el Presidente y la expresidenta hubieran acordado ‘yo me llevo uno y vos te llevás otro’ y por eso los dos candidatos que han propuesto. No le encuentro otra explicación y me parece mortal para el camino de reparación y cambio que necesita el país”.