Santa Bárbara “A”, por otro triunfo

Santa Bárbara “A” buscará su cuarto triunfo al hilo en el Metropolitano femenino hockey, cuando hoy a las 16 reciba a St. Catherine ‘s por la quinta fecha. El conjunto de Gonnet llega con una sucesión de tres éxitos en cadena y sin recibir goles (V. Ciudad de Buenos Aires “A”: 4-0, L. Italiano: 2-0 y V. GEBA “A”: 1-0) lo que le ha permitido cosechar 9 puntos, a tres del líder, Lomas.

Santa Bárbara “A” tendrá una baja de suma importancia, ya que no podrá contar con la presencia de María José Granatto, quien se encuentra junto a Las Leonas realizando una concentración en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos, donde además, el seleccionado jugará cuatro amistosos de cara a los Juegos Olímpicos.

Además, Universitario “D” y Estudiantes “B” jugarán hoy el duelo platense de hockey femenino, en Gonnet. El partido comienza a las 10:30 y pertenece a la Primera F4. El resto de los partidos:

Primera B: San Luis “A” (7) vs Banco Nación (12). Primera C2: Banco Ciudad (2) vs Santa Bárbara “B” (1) y Universitario “A” (7) vs AACF Quilmes (5). Primera D2: Old Georgian Club (1) vs Universitario “B” (1) y Santa Bárbara “D” (10) vs Lomas “B” (7). Primera D3: Hurling “B” (2) vs San Luis “B” (1) y Estudiantes “A” (3) vs UBA “B” (3). Primera E1: St. Catherine ‘s “B” (6) vs Universitario “C” (9). Primera E3: Liceo Naval (12) vs Everton (6).

Primera E4: Dep. Francesa “B” (3) vs Santa Bárbara “C” (2); Temperley (12) vs Gimnasia “B” (5) y Gimnasia “A” (7) vs Municipalidad de V. López “B” (4).

Primera F2: Brandsen (1) vs Jockey Club (2) y Los Pinos (10) vs Santa Bárbara “E” (9). Primera F3: Santa Bárbara “F” (6) vs Alte. Brown (4). Primera G1: Campana BC “B” (0) vs San Luis “C” (6).