Taylor Swift una máquina de romper récords

El huracán Taylor no se detiene y arrasa con todo a su paso. Ahora, la cantante estadounidense presentó su nuevo álbum y tal como acostumbra se transformó en un suceso récord con más de 300 millones de reproducciones en tan solo un día.

Desde el anunció de su lanzamiento, “The Tortured Poets Department” fue esperado por las swifties -como se hacen llamar sus fans- de todo el mundo, quienes rápidamente lo convirtieron en el álbum con más reproducciones en tan solo un día en Spotify. Algo que grafica lo que genera el fenómeno Taylor Swift es que la compositora se destronó a si misma, porque sus otros trabajos “Midnights” y “1989 (Taylor’s Version)”, también contaban con el mayor número de reproducciones.

“¡Se hizo historia! El 19 de abril de 2024, The Tortured Poets Department de Taylor Swift fue el primer álbum de la historia de Spotify en superar los 300 millones de streams en un solo día”, así lo comunicó la propia plataforma de música en sus redes sociales.

El álbum que “hizo historia” está compuesto por 31 canciones, lo que sorprendió a las swifties ya que no esperaban un álbum doble con 15 temas adicionales. Pero además la cantante pateó el tablero con las colaboraciones, ya que The Tortured Poets Department cuenta con la participación de Post Malone y Florence + The Machine, en los sencillos titulados “Fortnight” y “Florida!!!”, respectivamente.

“’The Tortured Poets Department’ es un álbum doble secreto. Escribí muchísima poesía torturada en los últimos dos años y quería compartirlo con ustedes”, detalló Taylor Swift sobre su último lanzamiento y añadió: “Componer canciones es algo que realmente me ayuda a llevar adelante mi vida. Nunca tuve un álbum en el que necesitara escribir canciones más de lo que lo necesitaba en Tortured Poets”.

En ese sentido, destacó que se trata de “una antología de nuevas obras que reflejan eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista en el tiempo, uno que fue a la vez sensacional y doloroso a partes iguales”.

El lanzamiento de TTPD (como abrevian el título sus fans) le puso punto final a la espera de las swifties. Es que “Midnights”, el trabajo anterior de la compositora había salido en octubre del 2022 y desde entonces todas estaban a la espera de nuevas canciones.