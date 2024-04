Del Hipódromo al chalet, 1.700 obras que pintan a la Ciudad

Acaso como un signo de época, la Ciudad puede mostrar tantos estilos arquitectónicos en sus casas, edificios y parques como ideas habitaron el siglo XX en el que se consolidó como capital. Sus ingenieros y arquitectos más destacados dejaron una guía para entender sobre la evolución de la construcción y los cambios hasta en la vida privada.

Entre esos casos, se puede recurrir a la obra de Julio Barrios. En 45 años de trayectoria recorrió desde los diseños clásicos que definieron al nacimiento de la Ciudad hasta el racionalismo que acompañó el avance de los edificios de altura.

Dependencias estatales, privadas, torres de departamentos, clínicas y hasta casas particulares. La recorrida puede sumar 1.700 obras, entre las que se pasará por el petit hotel de la esquina de 2 y 45; el Instituto Médico Platense; el salón “barco” de la sede del Jockey Club en Punta Lara (actual club Universitario); la casa de Ricardo Balbín; la sede del club Estudiantes de La Plata y la ampliación del Hipódromo de La Plata, donde instaló la primera escalera mecánica de la Ciudad.

Los estilos explorados

Su primer estilo fue el clásico de La Plata. “Hasta 1930 hizo arquitectura antigua donde sus primeras obras fueron el petit hotel el de diagonal 80 y 2, y la casa que fue de Ricardo Balbín (49, 11 y 12) y se la declaró Monumento Histórico Nacional. Lo anecdótico es que, esa vivienda, Barrios la hizo para su hermana y luego la compró el dirigente radical”, contó la arquitecta Marcela Nacarate, una investigadora que desde hace años lleva adelante un exhaustivo trabajo sobre estas obras.

Durante los años ‘40, el ingeniero dio un salto grande en su carrera trabajando para el Jockey Club, realizando en la sede de calle 7, la ampliación que tiene por calle 48 y 49. También es de su autoría el primer piso del salón de la sede del Club en Punta Lara, que imita un barco. La misma institución donó a esa localidad ensenadense, la Iglesia Stella Maris, la Comisaría y la Escuela, todas obras proyectadas por Barrios, más la ampliación del Hipódromo de La Plata (tribunas, accesos, boleterías y edificio de veterinaria).

Dentro de este período, se desarrolló la mayor parte de su obra, bajo el estilo racionalista, muchas de las cuales fueron las más representativas en su carrera, y que incluye también una gran cantidad de arquitectura civil, doméstica y edificios de departamentos, como el de 7 y 55 o el de 8 y 44.

“Pasando por todas las variantes posibles, la obra del Barrios demostró la versatilidad de su trabajo. Dentro de las casas se identifican construcciones en uno y dos niveles, donde muchas veces la planta baja tiene un local comercial. En parcelas de esquina se observa la variante en planta alta de la terminación con ochava recta o de líneas curvas. En cuanto a los lotes entre medianeras, hay variantes que van de las que se retiran de uno de los ejes medianeros con mayor posibilidad de aprovechar la ventilación y el asoleamiento, otras que ocupan al ancho completo del lote con una tipología simple modulada en tres partes y las situaciones más diversas con todas las combinaciones posibles”, detalló la arquitecta.

En los años `50 y `60, “la planificación urbana comenzó a cambiar y la vivienda colectiva pasó de ser casa de rentas a propiedad horizontal, donde se asoció la modernidad con la estrechez. En los años ’60, este proceso se aceleró y la demanda por parte de los habitantes creció, dejando de lado la ya antigua casa chorizo. En esta etapa, con trabajos más modestos pero no menos interesantes, el ingeniero exploró el uso del ladrillo a la vista, modulando las fachadas de un racionalismo tardío. También resolvió viviendas tipo chalet californianos, que empezaron a adoptarse entre las familias de clase media”, detalló la investigadora.

Su caudal de trabajo se contrapone con lo poco que se conoce y reconoce a Barrios. “A lo largo de su carrera se adaptó a los cambios de cada generación, demostrando en su obra una evolución acorde a las corrientes y estilos que se desarrollaron en la Región, desde edificios de corte clásico, hasta su tan reconocido racionalismo, finalizando con los típicos chalets californianos de ladrillo a la vista”, indicó Nacarate.

La profesional explicó que la cantidad de obras de Barrios en La Plata y alrededores (hay viviendas en Berisso, una clínica en Quilmes y en Mar del Plata levantó el Hotel Hermitage), se explican por la calidad constructiva y el círculo social en que se movía el ingeniero. “Tenía muy buenos contactos a nivel social. Ejercía de forma particular y también hacía obras a ad honoren ya que era socio del Jockey Club y tenía vínculos con el club Estudiantes, entre otros espacios. Se movía dentro de un ámbito donde había gente con buen nivel adquisitivo”, dijo.

En el período en el que él desarrolló su actividad profesional, en promedio hizo tres obras por mes. “No es solo el mérito de la producción, sino de la pasión de dejar este legado en la ciudad y poder transmitirlo”, indicó Nacarate, que inició su investigación sobre el profesional como un pasatiempo y lo transformó en uno de sus principales objetivos profesionales y en su tema de tesis en la Maestría en Conservación del Patrimonio, que está cursando en el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio.

“Cuando iba a en micro a la facultad, miraba detalles para pasar el rato. Un día empecé a leer los nombres que quedan grabados en las fachadas y el de Julio Barrios se repetía mucho. A partir de ahí busqué en archivos y bibliotecas pero no encontré nada. Entonces empecé a caminar por la Ciudad buscando sus obras. En un año encontré 100 casas y en otro año hallé 100 más. En varios puntos de La Plata se pueden encontrar dos y hasta tres construcciones de él en una misma cuadra”, recordó la profesional sobre sus inicios en la investigación sobre el prolifero ingeniero, que nació en 1897 en nuestra ciudad y falleció en 1964 en un accidente en Capital Federal, a los 66 años y en pleno ejercicio profesional.

Barrios realizó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió en 1919 de Ingeniero Agrónomo y en 1923 de Ingeniero Civil con Especialidad en Construcciones. Sus primeros pasos los ejerció como Ingeniero Jefe de la Comisión de Estudios de Obras Sanitarias de la Provincia y luego con el mismo cargo de Ingeniero Jefe, trabajó en la Caja Popular de Ahorros, siendo posteriormente Director de la misma Caja.

También trabajó como ingeniero y tasador en bancos. Fue miembro del Consejo Clarificador de Licitaciones del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires (1952-1955), y participó como miembro, muchas veces ad honoren, en distintas instituciones sociales, gremiales y deportivas.

Ejerció su tarea profesional en La Plata, en su estudio y domicilio particular, en una casa de su autoría, donde hoy funciona una delegación del Colegio de Escribanos (calle 48 N° 716) y también tuvo su oficina en capital federal, en el Edificio Comega.

Curiosidades

“Mi teoría es que todos en La Plata tenemos relación con alguna obra de Julio Barrios pero no lo sabemos”, esbozó Nacarate y dio a conocer algunos detalles más sobre los trabajos de este ingeniero: la mayoría de las casas están en la zona de 1 a 13 y de 38 a 60; cuando construyó la Tribuna Paddock (1937-1940) en el Hipódromo, visitó Estados Unidos y trajo una escalera mecánica, que resultó la primera en la Ciudad y en el país para este tipo de instalaciones; en los edificios de su propiedad, como en de Plaza Italia Nº 87 entre 44 y diagonal 77, no dejaba su firma; hasta le encargaron seis bóvedas familiares en el Cementerio de La Plata. “Llama la atención que haya hecho tanto y que casi no se lo conozca. Muchas de sus casas ya no existen porque hubo demoliciones y reformas”, finalizó la investigadora.

Con la ampliación del Hipódromo llegó a la Ciudad la primera escalera mecánica