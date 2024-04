Marina Calabró, internada tras separarse de Rolando Barbano: “No fue mi decisión”

Marina Calabró fue hospitalizada por algunas horas, luego de la separación con Rolando Barbano. Quién confirmó la noticia fue su amigo y colega, Ángel de Brito, en redes sociales.

“Marina internada en observación”, comentó en Twitter el conductor argentino. Poco después, aclaró para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Marina está en su casa. Fue a atenderse por un dolor muscular. Todo normal”.

Una separación dolorosa

No fue hace mucho que Calabró y Barbano iniciaron una relación, incluso tratando de que no llegara a la esfera pública pero sin éxito. Así, confirmaron que estaban en pareja pero en la última semana sorprendieron al anunciar un distanciamiento.

Sin mayores detalles, la hija de Juan Carlos Calabró, confirmó que ya no están juntos, en Lanata Sin Filtro, por Radio Mitre. Si bien no quiso hablar mucho para evitar las lágrimas, fue contenida por sus compañeros.

Al ser consultada por noteros que la esperaban a la salida de la radio, aseguró estar “re triste”. Dado que ambos comparten el espacio radial, ella prefirió no estar presente en el mismo espacio: “Lo hablé el fin de semana con Elba (Marchovecchio, esposa de Lanata), que fue re amorosa. Me notó angustiada y me dijo ‘venite acá, te apapachamos un poco en la casa de Jorge’ y bueno, fue un poco eso, para descomprimir y que nadie se sienta raro. Estamos laburando”.

Y reiteró sus pocas intenciones de dejar ver las emociones: “Soy demasiado llorona y no quiero llorar. Ojalá podamos hablar con Rolando, nada me haría más feliz”. La hermana de Iliana Calabró mencionó que no fue “una decisión mía, se dio así en una charla entre los dos y la verdad es que no tengo mucho para contarles, yo sé que siempre paro, siempre hablo y les cuento pero no hay nada que contar ahora”.

Antes de terminar el móvil, no descartó una reconciliación en el futuro. “Quedan cosas por charlar. Después de la charla, si se da, te cuento”, cerró.