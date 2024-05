¿Flojito de papeles?: qué dijeron las ex de Luciano Castro sobre su amor con Griselda Siciliani

Tras la confirmación de Griselda Siciliani, llegó más tarde la de Luciano Castro y el romance del ¿año? ya es un hecho. Ahora, llegaron los rebotes. Buscadas por las cámaras, las dos ex del musculoso, Flor Vigna y Sabrina Rojas, se refirieron a este explosivo romance que en su última etapa habría empezado flojito de papeles.

La primera en hablar, y no por gusto propio, fue Flor Vigna. La actriz y cantante, que viene un poco recluida de los medios tras varios meses de escándalos, respondió cuando le consultaron cómo había tomado el blanqueo del nuevo noviazgo de Castro apenas a cuatro meses de su separación.

“Estoy bien”, dijo Flor, sin ganas de meterse en un nuevo lío. Y, políticamente correcta, sumó: “Le deseo lo mejor. Lo quise mucho (a Luciano); y Griselda me encanta como artista y como mujer”.

Además, dejó en claro que no busca seguir polemizando: “Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”.

Con la “telenovela” se refirió al “yo dije, ella dijo” que se generó con Sabrina Rojas, madre de los dos hijos de Castro, y a quien apuntó como motivo de su distancia con el actor. En ese momento, Vigna venía de abrir dos frentes: uno por la canción que le dedicó a su ex, Nico Ochiatto, a quien acusó de “picaflor”, y otra con Noelia Marzol, a quien en medio del “Bailando” acusó de haberle sido infiel con alguien de quien nunca trascendió el nombre...

Claro que esas polémicas la llevaron luego a pedir disculpas públicas y, llorando en las redes, prometió no seguir generando escándalos. Tiempo después anunció su separación de Castro y, luego, se cruzó con Rojas. Aunque después, tras una llamada de por medio, se amigaron.

La otra que habló sobre el romance entre Luciano y Griselda fue Rojas. Según contó, ya sabía de este amor desde antes que trascendiera en los medios y se refirió a los antecedentes: “Parece que había quedado fuego”, tiró, pícara.

“Me alegro por ellos”, dijo la modelo y actriz aunque marcó una distancia: “No es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”.

¿QUÉ DIJO ÉL?

Tras la palabra de Griselda en varios medios dando por hecho el romance, el que habló fue Castro. Invitado a “Noche al Dente” (América TV), manifestó: “No sé cómo contar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica con la que estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson y nos pintó ir a cenar. Y ya. No puedo detallar cómo fue porque son años y años de amistad y de conocernos. No es una chica más y eso me gusta de la Tana. Me gusta mucho”.

“Nos encontramos grandes y no es la misma charla: la vida nos pasó por encima a los dos”

Además, detalló que aunque no estuvieron en contacto físico mientras él estuvo en pareja (con Rojas, primero, y Vigna, después) sí estaban pendientes: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero siempre tuvimos muchos amigos en común. Muy fuerte. Los amigos en común, a veces sin querer queriendo, llevan y traen... Esta cosa cariñosa de que un amigo te cuenta ‘estuve allá o estuve acá con Gri’. Nada importante”.

Y además reveló que el reencuentro con Siciliani fue diferente: “A nosotros nos pasa algo muy gracioso que nos encontramos grandes en el cumpleaños de Carla y no es la misma charla de cuando teníamos veintipico. La vida nos pasó por encima a los dos. Entonces con La Tana nos encontramos hablando de hijos, algo de lo que nunca habíamos hablado. Se volvió algo muy lindo y te repito: me gusta mucho La Tana”.

¿Flojo de papeles?

Ayer en “Socios” hablaron sobre las “fechas” de este romance. Según Castro, se reencontraron en el cumple de Peterson, el 6 de abril, con él ya oficialmente separado de Vigna. Sin embargo, el reencuentro habría sido un poquito antes, en febrero, con él todavía saliendo con Florcita...

“En el verano, Griselda viajó a Mar del Plata a ver la obra ‘El Beso’ en la que actúa su amiga Jorgelina Aruzzi. ¿Quién protagoniza esa obra? Castro. Ahí se reencontraron”, reveló ayer Paula Varela, y Nancy Duré ironizó: “Flor Vigna debe estar con la calculadora sacando cuentas”.