Arranca un paro progresivo en las clínicas de la Región por salarios

Desde hoy comienzan los paros progresivos por turnos del personal de la sanidad en las clínicas de la Región. Según se informó, la Federación de Asociaciones de la Sanidad Argentina (Fatsa) decidió realizar medidas de fuerza de acción directa por reclamos salariales, medida a la que suma la Asociación de Trabajadores de la Sanidad La Plata (Atsa La Plata).

Hoy se llevará a cabo dos horas de paro por turno, mañana serán tres horas por turno y el viernes cuatro horas por turno.

Los gremios reclaman una urgente recomposición salarial del 9 por ciento en abril y 8 por ciento en mayo, con referencia al sueldo de marzo último.

Una fuente vinculada a una cámara de clínicas de la Ciudad señaló que “prácticamente no hay forma de afrontar esa demanda. Se quitó el programa Fesca (ayuda para el pago de salarios), no hay más moratoria para aportes patronales y tampoco hay ayuda por parte del Estado Nacional. El panorama es preocupante. Ante esta situación no es prudente firmar y homologar la paritaria salarial”.

IMPACTO EN LAS CLÍNICAS

La medida de fuerza generará fuerte impacto en las clínicas. Se aguarda que el personal auxiliar en actividades de salud y tareas administrativas realizará el paro en momentos de mayor flujo de pacientes y familiares para que se visibilice el reclamo.

Fatsa sostuvo que el reclamo salarial se hace a poco tiempo de ser “los héroes de la pandemia”, en un contexto de “ningún tipo de reconocimiento por parte de los empresarios dueños de Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Servicios de Emergencias, Centros de Diagnóstico, Geriátricos, Psiquiátricos y Medicina Domiciliaria”.

Se añadió que “nuestros salarios han perdido dramáticamente su poder de compra y los empresarios del sector se niegan sistemáticamente a otorgar los aumentos que reclamamos desde hace meses. Innumerables reuniones paritarias no han servido para conmover la intransigencia irresponsable de los representantes patronales. Los empresarios deben asumir su responsabilidad y pagar salarios acordes a la importancia de la tarea que desempeñamos”, señalaron en el escrito que se difundió ayer y remarcaron: “Sin salario no hay salud”.

La protesta se inició el lunes con asambleas informativas y se profundizará desde esta jornada con las medidas de acción directa, según informaron en el gremio de la sanidad local.