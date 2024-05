Se supo: Sofía Jiménez confesó detalles de su separación de Juan Martín del Potro

La modelo sorprendió al dar detalles de cómo terminó su romance con Juan Martín del Potro. Así, aunque Sofía “Jujuy” Jiménez no lo quisiera, sus romances y separaciones de famosos siempre lograron llamar la atención.

En este contexto, sin dudas, una de sus relaciones más recordadas es la que tuvo con Juan Martín del Potro, con quien aseguró en algunas entrevistas que había terminado en buenos términos. Ahora, y luego de varios años del noviazgo con el reconocido tenista, Sofía recordó algunas experiencias que vivió: “Atravesamos la pandemia juntos. Yo lo adoro, lo quiero mucho”, dijo en una entrevista: “En la pandemia estábamos en Miami y nos separamos, él estaba en una crisis existencial, yo acompañé y banqué”, reveló con sinceridad y luego remarcó sobre lo que afectó su noviazgo: “La pandemia no ayudó. Soy acuario y soy muy libre”.

De esta manera, Jujuy dio detalles sobre el momento en el que decidieron distanciarse: “Tengo la imagen de sacar mis cosas de la casa que compartíamos y estábamos los dos llorando, pero dijimos ‘hasta acá’”. Por otra parte, Jiménez aclaró que el vínculo con el deportista es muy bueno: “Me he cruzado con Juan y nos hemos dado abrazos y hablamos de la vida”.

La modelo en cuestión, hace tiempo que está soltera desde que se separó en 2023 de Bautista Bello, quien le fue infiel y reveló que se encuentra en momentos de cambio: “Vengo conociendo gente en el último tiempo, me abrí y me permití explorar mi sexualidad también y me encontré con diferente tipo de personas”.

Sobre lo que siente, la joven había comentado hace un tiempo: “Yo creo que en este momento de mi vida estoy siendo una cagona. No me animo ni loca a entregarle el corazón a nadie, está como re contra blindado”, confesó Sofía.