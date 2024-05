La Plata: el DNI se podrá tramitar en las delegaciones comunales y en la República de los Niños

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la Jefa de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Cristina Alvarez Rodríguez, acordaron acciones de colaboración y asistencia de gobierno que involucran la posibilidad de tramitar el DNI en aquellas delegaciones comunales donde próximamente se abrirán oficinas descentralizadas del Registro de las Personas.

El eje del encuentro que los funcionarios mantuvieron este jueves en el Palacio Municipal fue la descentralización administrativa en los ámbitos de competencia de la Jefatura de Asesores y la Comuna, especialmente en relación al Registro de las Personas dependiente de la órbita provincial.

Al respecto, Alak aseguró: "Tenemos la gran satisfacción de tener a Cristina en nuestro municipio. Hemos planificado dos acciones muy importantes: por un lado, la posibilidad que el Registro de las Personas haga operativos barriales en diferentes localidades que son muy positivas para nuestra comunidad, que asciende a 825 mil habitantes y tiene delegaciones municipales con mucha población y pueblos muy alejados del casco urbano que les cuesta llegar hasta 1 y 60".

En ese sentido, agregó que también avanzarán en "la posibilidad de establecer puestos permanentes del Registro de las Personas en distintas delegaciones"; y ratificó: "Es un salto enorme de servicios para nuestra ciudad en términos de documentación de identidad".

En estas nuevas oficinas descentralizadas no solo se va a poder tramitar el DNI, si no también certificados de defunción, cambios de domicilio, etc.

Por su parte, Alvarez Rodriguez afirmó: “Hemos decidido, por indicación de nuestro gobernador Axel Kicillof, ampliar en La Plata la prestación y el servicio que brinda el Registro Provincial de las Personas en distintos barrios de la ciudad para que los vecinos y vecinas puedan resolver sus trámites de una manera más ágil, sencilla y cerca de sus hogares. Junto a las y los intendentes seguimos trabajando para garantizar el derecho a la identidad”.

En esta primera etapa, las autoridades definieron la apertura de oficinas descentralizadas en las delegaciones de El Peligro, Parque Sicardi, Ángel Etcheverry y José Hernández; y una en la República de los Niños, que funcionará los sábados, domingos y días festivos; y la reapertura de la oficina en la delegación de Altos de San Lorenzo y del Centro de Documentación Rápida (CDR).

Finalmente, Julio Alak y Cristina Alvarez Rodríguez acordaron realizar cinco jornadas mensuales del Operativo Documentario en distintos barrios de la capital bonaerense para que las y los vecinos puedan renovar su DNI o pasaporte de manera más ágil, sencilla y cerca de su casa.

Participaron de la reunión de trabajo la directora del Registro de las Personas, Silvina Ojeda; y el secretario General del Municipio, Norberto "Chucho" Gómez.