Policiales |No hubo heridos de milagro

Grave incidente con golpes y disparos en un barrio de Berisso

Grave incidente con golpes y disparos en un barrio de Berisso

En la zona del incidente a tiros, quedó el temor de los vecinos / web

10 de Octubre de 2025 | 03:42
Edición impresa

El miércoles pasado, cerca de las 17.30, se produjo un grave incidente en un sector de la ciudad de Berisso. Nos referimos a la cuadra de la calle 28 entre 164 y 165.

En ese lugar, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, una mujer denunció que se encontraba junto a su hermano, el sobrino y un hijo, cuando comenzaron a sentir estruendos similares a disparos.

Por eso se asomó enseguida por la puerta del domicilio y fue allí que observó a un joven con una motocicleta blanca, quien efectivamente realizaba detonaciones hacia su casa con un arma de fuego.

Las razones de la agresión, que de milagro no provocó heridos, porque la pared quedó toda agujereada, son ahora investigadas por personal de la fiscalía penal en turno de La Plata.

Por si fuera poco, la propietaria de la finca también descubrió que a pocos metros, más cerca del cruce con 165, se encontraba otra persona conocida del barrio, también armada y que repitió la acción de los disparos en dirección hacia su vivienda.

Desesperada, temiendo lo peor, la mujer llamó al resto de sus hermanos, quienes a los pocos minutos se acercaron al lugar y en 165 y 28 se cruzaron con uno de los agresores, que no estaba solo.

En medio de una creciente tensión, se originó una confrontación, en la cual se volvieron a sentir tiros. Mucho más cuando apareció la Policía, que también utilizó sus escopetas con municiones de estruendo para dispersar a los revoltosos.

Media hora más tarde, cuando todo parecía haberse calmado, se generó otro altercado por lo que la mujer decidió radicar la denuncia y pedir medidas urgentes de resguardo, ya que teme por su vida y la de su grupo familiar, dado a que se encontraría amenazada de muerte.

En ese sentido, trascendió que el conflicto viene de larga data por cuestiones de vecindad.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

