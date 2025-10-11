Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |breves

Esta tarde, “Té solidario” en el Rotary Club Meridiano V
11 de Octubre de 2025 | 00:57
El Rotary Club La Plata Meridiano V (17 y 67) invita a participar de un “Té Solidario” que se llevará a cabo hoy, entre las 17 y las 20. El evento, que tiene como objetivo recaudar fondos para sus obras y ofrecerá una tarde de celebración con té, bocados salados y dulces, se informó. Además, habrá entretenimientos, música y bingo. Entrada: $15.000. Reservas y consultas: Liliana, 2215578933.

 

